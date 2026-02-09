最強高中生Ray疑劈腿？超辣女友突連發貼文 繁中開轟：為何男人總出軌

娛樂中心／綜合報導

最強高中生Ray去年發出與模特兒Angi Yang的合照，官宣戀情。（圖／翻攝自IG @rayasianboy）

被台灣網友封為「最強高中生」、「最強外交官」的實況主Ray，憑藉與美國知名直播主Kai Cenat結識，在歐美直播圈迅速竄紅，日前也大方認愛19歲華裔模特兒兼網紅Angi Yang，戀情一度成為話題焦點。不過，這段感情近日卻疑似出現變數。

Angi Yang突在Threads上發布貼文，其中還有兩則是用繁體字，讓不少網友懷疑是不是Ray在惡作劇。（圖／翻攝自Threads @angifuckingyang）

Angi Yang在IG擁有約33萬名追蹤者，兩人於去年10月透過IG限動首度公開戀情，交往僅短短4個月。近日她卻突然在Threads上連續發布多則耐人尋味的貼文，先以簡體字寫下情緒性字眼，隨後又改以繁體字發文表示「靠杯，好熱鬧啊」，一連串動態迅速引起關注。

模特兒Angi Yang突然接連發布多則耐人尋味的貼文。（圖／翻攝自IG @angifuckingyang）

8日稍早，Angi Yang再度發文直言「為什麼男人總是會出軌呢」、「永遠不要相信網路的人設」，語氣明顯轉為沉重，相關貼文曝光後迅速累積超過6萬人瀏覽，也讓外界開始揣測兩人感情是否生變。

對此，網路上討論聲浪不斷，有網友發現貼文先使用簡體字、後續才改為繁體字，懷疑是否並非本人發文，甚至猜測是Ray拿著女友手機惡作劇，也有人注意到兩人疑似已在IG上互相取消追蹤，使風波更加撲朔迷離。

最強高中生Ray和模特女友Angi Yang。（圖／翻攝自IG）

不少網友在留言區直呼「Ray別鬧了」、「你到底在幹嘛」、「兩個人的IG真的都取消追蹤了」、「不要讓人失望」，也有人提醒「女生不要隨便把手機交給男朋友」，各種猜測與質疑持續延燒。目前Ray與Angi Yang雙方皆未正面回應，事件真相仍有待當事人進一步說明。

