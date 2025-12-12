最強高中生Ray美國奪獎！致敬「我的國家」：台灣是我的靠山

〔記者廖俐惠／綜合報導〕「台灣最強高中生」Ray在2025 The Streamer Awards頒獎典禮上拿到最佳實境實況主，他事後在直播上感謝台灣，稱「台灣是我的靠山」，致敬台灣。

Ray在2023年在日本偶遇美國知名直播主Kai Cenat，一句「God Did」掀起轟動，更因此開啟Ray的直播生涯，成為歐美最紅的台灣人之一。如今耕耘將近兩年，Ray成功獲獎，除了感謝Kai Cenat之外，最後也用「God Did」來告訴大家自己真的做到了。

在獲獎之後，Ray開直播拿著獎盃，用中文向媽媽報告，媽媽應他要求大喊的「Ray你做到了」，也感動不少網友。他也感性表示：「我背後有台灣當靠山，我有著台灣的血液，我有台灣撐腰，我知道，他們都為我投票，Shout out to台灣(致敬台灣)，那是他X我的國家，Shout out to台灣！」並要網友們把「W TAIWAN」刷起來。

