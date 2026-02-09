最強高中生Ray遭疑情變！網瘋猜「夜店1舉動」成導火線 辣模女友回應了

娛樂中心／綜合報導

台灣實況主Ray擁有「最強高中生」封號，去年10月大方認愛華裔模特兒兼網紅Angi Yang，戀情備受關注。未料，女方昨日起接連在社群平台寫下「為什麼男人總是會出軌呢」、「永遠不要相信網路的人設」等耐人尋味的文字，遭疑感情生變，引發熱烈討論，她今（9）日也親上火線回應外界質疑。

Ray與Angi遭疑情變。（圖／翻攝自Ray、Angi IG）

有網友指出，Angi直播時提及Ray在夜店與異性交換聯絡方式一事，質疑她因此動怒太無聊，對此她親回「這我無所謂的喔，大事不想講而已」、「我只是說了影響最小的事，我不想全部攤開說會很難看」，證實相關貼文另有隱情。有網友好奇詢問「Ray會出軌喔？他可是上Kai約會直播，會承認自己有女友不能亂搞的人欸」，Angi則冷回「演技滿分」。

網友瘋猜Ray與Angi情變主因。（圖／翻攝自Angi IG）

稍早，Angi再度發文寫下「現在談戀愛忠誠好像是什麼不得了的品質，可是這不是最基本的嗎」，再度掀起討論。眼尖網友也發現，兩人社群平台已互相取消追蹤，質疑事件不單純。截至目前，Ray尚未對此事發聲，風波仍持續延燒。

