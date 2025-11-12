最強黃金比例！F奶天后名取久留美「羞認私癖」：回家幫爸爸服務
記者林汝珊／台北報導
亞洲男性娛樂第一品牌JKF 11月號雜誌為讀者打造「心動玩物」，請到日本賽車皇后名取久留美擔任封面人物。名取久留美，因為擁有玲瓏有致的完美體態，獲得「寫真偶像界的最強黃金比例」的封號。但在她性感的身材背後，卻是個不折不扣的「美食大胃王」，甚至能一口氣吃掉朝過一公斤的食物。
「雖然我沒有真正挑戰過自己的極限，但因為在拍攝『食用總計一公斤的生牛肉&生牡蠣』企劃時，算是很輕鬆地就吃光，所以我的肚子應該可以裝下比一公斤還要多的東西（笑）。」名取久留美拍了不少享用美食的ASMR影片，在個人的YouTube頻道上令粉絲瞠目結舌。她也解答如何維持完美體態，除了在拍攝前會飲食控制外，因為平時不愛運動，所以多靠「延長睡眠時間」來保持身材。
說到JKF雜誌本月主題「心動玩物」，名取久留美大方分享自己的多元興趣，她從小就對汽機車有研究，平時則熱愛點心烘焙。而她也有鮮為人知的嗜好，最近迷上「採耳」，「我很熱衷幫別人採耳，清乾淨後就有種莫名的舒壓感！所以我最近都很期待回家，因為能好好地幫我父親掏耳朵」。
回想起在「2022 日本賽車皇后大獎賽」中奪下冠軍，名取久留美仍難掩興奮，只是在光鮮亮麗的工作背後，還是潛藏著職業風險。名取久留美提到，不管天氣如何，都要風雨無阻上陣工作，「去年的天氣不是很好，所以很常遇到下雨或是延賽的情況。然後印象深刻的可怕事件，是有次在深山舉行的比賽裡頭，儘管下著大雨，但我們還是前往賽道上進行工作，只是沒有想到風強雨大的天氣，差點就把我手上的雨傘給吹走！好在最後還是牢牢地抓在手中，要不然一被吹走，可能就會影響到後續的比賽及活動」。
如今她透過 2024年底的「TSE：學服祭」在台灣大放異彩，名取久留美開心稱讚台灣是個非常友善的地方，不少粉絲都特地學習日文來和她溝通，讓她第一次感受到超越語言的溫柔情意。名取久留美也特別感謝人氣活動品牌「Onederfour萬德佛」力邀她出席TRE 2025以及舉辦「Color Party」個人首場見面會，她最後向台灣粉絲告白：「因為粉絲們的溫暖，真的讓我很想經常地來台灣！像是透過見面會，讓我能好好地與大家互動外，在『Color Party』活動上，我也特別準備了藍色手帕作為禮物，除了是代表著我把“幸運”分享給大家，也希望粉絲們在未來看到這個禮物後，能回想起與我們一起度過的美好時光！」
