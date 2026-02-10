最強「三鐵媽祖」！新港奉天宮特展開幕：回顧30年行腳全都錄

奉天宮世界媽祖文化研究暨文獻中心執行長林伯奇指開台媽祖有很多創新舉動，連阿朗壹古道都去過。(呂妍庭攝)

嘉義縣新港奉天宮開台媽祖日前首次踏上大阿里山地區，象徵補足過去「山海遊香」未曾抵達的最後一塊嘉義賜福拼圖後，廟方在農曆年前夕，特別舉辦「新港媽神旅行特展」，透過影像呈現媽祖30年來走出廟埕，跨海、登峰、走向世界的過程，包括登玉山、環島、勇渡日月潭，新港媽都做到了 ！讓各界看到媽祖不一樣的面貌。

新港媽神旅行特展自今天2月10日在奉天宮2樓開展，展期到4月26日，分成8大影像展區，回顧近30年來，開台媽祖跨出廟埕、走過黑水溝、飛到美國、日本，環台3次的種種歷史鏡頭，3次環台的方式也不同，坐船、徒步和騎腳踏車，被稱是另類「三鐵媽祖」。

廣告 廣告

藉由「新港媽神旅行特展」，能了解30年來，媽祖行腳脈絡。(呂妍庭攝)

奉天宮董事長何達煌回憶1996年和平遶境，帶給前線官兵很大力量。(呂妍庭攝)

奉天宮董事長何達煌與太太歡迎各界農曆春節假期來看特展。(奉天宮提供／呂妍庭嘉義傳真)

10日新港奉天宮舉行特展開展儀式。(呂妍庭攝)

奉天宮董事長何達煌回憶，1996年兩岸局勢正緊張，信眾請示媽祖出巡，讓開台媽首度跨越黑水溝，巡行台、澎、金、馬離島，將香火與平安符送至前線官兵手中，以信仰安定軍民的心，成台灣宗教史跨海遶境的典範，當時前線許多官兵都感念在心，這就是信仰的力量。

奉天宮世界媽祖文化研究暨文獻中心執行長林伯奇說，開台媽相當特別，不僅是開台灣之先的少數媽祖，也是開創很多活動的媽祖，從1996年和平遶境，到日前與阿里山國家風景區管理處合作的神旅行，已經過30年，期間光是環台就有3次，從坐船、徒步到騎腳踏車，阿朗壹古道去了！海生館去了！阿朗特展就是把媽祖行腳一次濃縮，讓大家看看不一樣的媽祖婆。

林伯奇指出，開台媽祖曾陪新港藝術高中畢業生攀登玉山，將藝術教育、生命教育與信仰精神融為一體，在台灣最高峰留下青春與文化交會珍貴畫面。民國100年建國百年，新港青年徒步環台25天，推動無炮、無肉、苦行的「百年心香路」。

在跨界創新上，奉天宮打造全台唯一媽祖船「開台媽祖號」，在日月潭國際萬人泳渡中完成祈福泳渡，讓民間信仰融入國際體育盛會，展現多元與共融精神。

另在台美僑胞邀請下，出巡美國進行文化交流，廟方回憶，遶境當日奇蹟放晴、返台班機避開颱風，讓媽祖信仰在國際舞臺上創下新的里程碑。至於長達近百年的台日宗教交流，也在特展中呈現，從京都妙心寺的交香情誼，到藝陣與祭典的文化對話，體現信仰跨文化的和平力量。

廟方表示，民國108年到109年，「馨護台灣・騎島平安」以自行車環島及離島祈福，串聯本島與外島文化，將守護精神轉化為現代行動，去年最新策畫的「阿里山神旅行・抵嘉」，請媽祖與眾神搭乘林鐵，走入山林與部落，打造信仰、自然與觀光共生的移動式文化旅程。

新港鄉長葉孟龍說，特展展出媽祖30年出巡的紀錄，透過與阿管處的活動，除促成神旅行的觀光，沿路所有信眾也獲得媽祖保佑，在觀光上讓新港有能見度，在全國邁向新高度。

更多中時新聞網報導

私校小聯考猖獗 教部挨批淪幫凶

「柯博文」小提燈 3月限量發送

NBA》武切維奇首秀雙十 綠軍逆襲熱火