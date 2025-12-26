最強「碰瓷家族」 12年受傷500次詐保2800萬

台北市一名男子周約瑟，12年來連同妻女一家三口，以各種受傷為由申請保險理賠，累計多達500多次。保險公司因賠付金額龐大、情況異常而報警調查，結果發現周男一家與中醫師勾結，共詐得約2800萬元保險金，甚至拿錢購買260條金塊及不動產。台北地檢署今（26）日偵結起訴，周約瑟涉及約500次詐欺行為，若逐一論罪，最高恐面臨30年有期徒刑。

創離奇「傷病史」 詐保2800萬買260根金條、7房

曾經擔任補習班英文老師的男子周約瑟，警方在其住處及倉庫內查獲大量物品，包括堆積如山的燕窩、清冠一號、龜鹿二仙膠，甚至還有260條金條，這些物品全為詐領保險所得，金額超過2800萬元。

檢察官調查後偵查終結，依刑法詐欺取財罪及業務文書登載不實罪，對周約瑟依法提起公訴，並聲請法院沒收犯罪所得2800餘萬元，其中，金條數量龐大，檢調移送時甚至出動霹靂小組荷槍實彈戒護。

琳瑯滿目的高單價藥、補品皆是詐保所得。圖／台視新聞

配合中醫師緩起訴 「詐保家族」詐欺取財罪起訴

調查發現，周約瑟於2011年失業，因太太具有保險經紀人背景，熟知保險理賠漏洞，便與妻女一家三口大量向14間保險公司投保。12年間，周約瑟聲稱摔倒受傷超過500次，保險公司察覺情況異常而報警，這才發現遭詐領的保險金額已高達2800萬元。

碰瓷家族12年摔倒500次。圖／台視新聞製圖

周約瑟一家詐保手法千變萬化，有時謊稱樓梯濕滑跌倒，也常在公車或捷運上受傷；出國旅遊時，甚至聲稱半夜在飯店起床時踢到保險箱受傷。受傷後再勾結中醫師開立高單價自費藥單，購買燕窩、龜鹿二仙膠、四珍皇等高價商品後轉賣，換取金條。

一家人勾結中醫師開高單價自費藥單，購買高單價藥、補品轉賣。圖／台視新聞製圖

目前周約瑟的太太及涉案中醫師已認罪，檢察官對兩人作出緩起訴處分；至於周約瑟本人則將面臨重刑。

非本案律師李立勤補充表示，通常詐欺罪最重可處五年以下有期徒刑，不過該案因涉及數個犯罪，法官會綜合各犯罪行為併行處罰。

※未經判決確定者，應推定為無罪

※詐騙手法日益新，小心上當，有疑慮可撥打165反詐騙諮詢

台北／吳柔廷、盧柏璁 責任編輯／蔡尚晉

