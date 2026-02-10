最強「防蚊液」力拚三連霸 逾60位里長陪黃文益登記初選

黃文益(前排左五)在超過60位里長陪同下完成民進黨高雄市議員初選登記。 圖：黃文益服務處/提供

[Newtalk新聞] 民進黨高雄市黨部主委、現任市議員黃文益，今(10)日在前金、新興、苓雅三區里長聯誼會主席及不分黨派超過60位里長陪同下，正式完成民進黨高雄市議員初選登記，展現深厚的基層實力。黃文益表示，這是他第三度參選市議員，不僅希望延續地方建設成果，更要持續推動高雄成為「友善動物城市」。他特別帶著認養的浪浪「小花」，並邀請愛狗人協會理事長顏杏娟及協會浪浪代表「歐郎」一同到場，象徵與基層里長併肩作戰、守護前金、新興、苓雅區的決心，並宣示「市長要當選、議會要過半、里長也要大贏」，共同打贏年底選戰。

登記現場氣氛熱烈，來自前金、新興、苓雅三區過半數、超過60位不分黨派里長皆出席力挺，苓雅區里長聯誼會主席林志田、新興區里長聯誼會主席陳福明及前金區里長聯誼會主席顏炳豪亦親自到場。黃文益感性表示，過去兩屆任期中與里長夥伴為地方建設並肩努力，建立深厚情誼，未來四年也將持續攜手合作，為市民爭取更多建設與權益。

除了堅強的里長應援團，現場另一焦點是曾被棄養的流浪犬「小花」與「歐郎」。黃文益分享，「小花」被認養後成為家人的重要陪伴，雖然今天略顯害羞，仍特地到場替「爸爸」加油；他也笑說，「小花」甚至登上市黨部戶外招募黨員看板，堪稱浪浪人生的「高光時刻」。

由顏杏娟帶來的「歐郎」同樣吸引目光，黃文益指出，民進黨長期重視動物權益，希望藉由帶領浪浪現身，喚起社會對流浪動物議題的關注。他感性表示，這些生命只要遇到對的人、對的環境，就能重新擁有幸福，正如高雄在市長陳其邁帶領下，持續打造一座以人為本、對生命友善的城市。

黃文益強調，雖身兼市黨部主委，仍將嚴守黨內程序，以參選人身分爭取認同，現階段專注完成議員初選相關作業，同時也呼籲市民持續支持民進黨議會過半，與未來高雄市長候選人賴瑞隆攜手，延續陳其邁的市政建設路線。

黃文益完成初選登記，尋求市議員三連霸。 圖：黃文益服務處/提供