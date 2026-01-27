最強101董座轉戰台北市長？賈永婕「別叫我選舉」：一點都不好玩

備戰2026台北市長，綠營要出奇兵嗎？被視為黨內最佳人選的政院副院長鄭麗君始終表態無心選舉，現在有前綠委建議，支持台北101董事長賈永婕參選，面對各界的勸進聲浪，她在臉書發文直說自己還沒走出光環，請不要叫她去選舉，「因為選舉一點都不好玩」。

向賈永婕道歉 前立委謝欣霓「挺她選台北市長」

被綠營視為出戰台北市長最強人選的鄭麗君，對選舉始終興趣缺缺，現在黨內勸進聲浪轉向賈永婕。甫結束震撼全球的霍諾德徒手攀登台北101紀錄，她作為最大幕後推手，聲勢水漲船高，前民進黨立委謝欣霓也發文，為過去不看好她而道歉，如今大讚支持三鐵高手賈永婕為台北市堅強。

被拱參選台北市長 賈永婕：不要叫我去選舉

而台北市長蔣萬安今（27）天還原上週和賈永婕的溝通過程，讚賈確實很用心、也很積極，希望能夠讓霍諾德攀爬台北101順利進行，所以特別在週六晚間打給他確認延期至週一是否可行等問題，兩人合力促成霍諾德攀登101的壯舉，如今賈永婕被點名參選，2026是否有望上演「婕安大戰」？

對此國民黨台北市議員楊植斗認為，賈永婕的執行力以及格局，都比民進黨的人高好幾個檔次，如果她有意願參選的話，台北市長選戰將精采可期，會有良好的競爭。

然而面對外界力拱，賈永婕在社群發文，直說自己還沒有要走出光環，請不要叫她去選舉，「因為選舉一點都不好玩」！看來最強101董事長目前也是無心轉戰台北市長。





台北／林宸頡、黃偉財 責任編輯／張碧珊

