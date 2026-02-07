最強84！《聯盟戰棋》16.4 陣容推薦：殺戮征服！最詳細攻略一次看懂！

剛普朗克





哈嘍，大家好 ~ 我是啵緹

今天要介紹的是【殺戮者－賭船長】

船長這套體系呢

是可以跟貝貝和安比薩一起玩的

算是目前版本最強的８４陣容之一

會說之一

是因為滿多８４陣容都能玩的

新版本削弱了原本的主流陣容

16.4 新版本點評：

一、冰皮的破壞者BUG修正

二、凱莎陣的預示者削弱血量

三、愛歐尤娜拉小削攻速

四、殺戮者體系內安比薩對坦克新增額外傷害

使得殺戮者陣容在這版本會成為較強勢的84陣容

－－－－－－－－－－－－－－－－－

9等陣容圖





英雄：貝爾薇絲、安比薩、預示者、剛普朗克、斯溫、龍女、草人、賽恩、路西恩

羈絆：3征服 3諾克 2蠻勇 2重裝 2殺戮 2虛空

陣容思路：

一、前期如果胡姬亞娜、布蕾爾2星可以順順的過度去玩

二、胡雷珂煞搭配２虛空也是強勢過度選項

三、我獨自升級（二星姬亞娜／布蕾爾、一星雷珂煞（夠打））

過度時可以多利用亞菲利歐這張卡去幫忙破甲，效果很不錯

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

裝備推薦：

貝爾薇斯（主Ｃ）：

1.水銀、巨殺 + 任意一件(死刃、海妖、科槍)

2.鬼索、泰坦 + 任意一件(死刃、海妖、科槍)

是可以取代水銀的另一套出裝，可以取代水銀的免控和攻速，兩件盡量一起出，缺一件效果都不太好

適用於原本做了鬼索想玩愛歐，中期有嫖到貝爾薇絲的情況

神器：縮小手套、衝擊火炮、冥血之弓、閃刃

安比薩（副Ｃ）：夜色、正義、打手、死刃

神器：冥血罪鐮、無盡之力

三星船長（副Ｃ）：水銀、正義、打手、血手

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

增幅推薦（關鍵型）：無限守護、鋼鐵啟封、精確優雅

通用型增幅：四重援軍(有同行時)、致命豆丁、貿易核心(獨家想盜宗時)

增幅順位：捲陣的情況下可以選一些經濟，但三戰力去玩還是最舒服的

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

陣容過渡：

４等：機器人、布蕾爾、姬亞娜、亞菲利歐

4等陣容圖





前期善用亞菲利歐的破甲效果，可以讓版面戰力提升不少

５等：科加斯、雷珂煞、布蕾爾、姬亞娜、亞菲利歐

5等陣容圖





有２虛空盡早開出２虛空，預示者會更早解出來

６等：科加斯、雷珂煞、布蕾爾、姬亞娜、犽宿、船長

6等陣容圖





進船長可以4殺戮過度，依質量為主什麼質量高補什麼牌

７等：科加斯、雷珂煞、布蕾爾、姬亞娜、犽宿、船長、亞菲利歐

7等陣容圖





繼續補質量卡，巨石峰的卡單上都很厲害

８等：塔里克、科加斯、貝爾薇斯、安比薩、預示者、賽恩、斯溫、船長

8等陣容圖





8等抽4費2星，主C副C都2再上9等，盡量別貪想一星滑水，可能會讓原本有分的局變沒分

９等：貝爾薇絲、安比薩、預示者、剛普朗克、斯溫、龍女、草人、賽恩、路西恩

9等陣容圖





上9補上重裝和征服的大哥龍女草人，全部抽2星大概率就前2了

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

擺位細節：

貝爾薇絲和安比薩要站在同側，旁邊的坦克要帶著均等法衣(或路西恩帶耳語)

換位時左右鏡像交換即可，對位對方弱側幫助貝爾薇絲和安比薩迅速啟動

這種鬥士陣對位尤其重要

絕對要波波對位

等可以補上塔里克頂住另一側，陣型才不會因為另一邊沒坦克而迅速崩壞

