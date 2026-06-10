最強AI模型開放大眾使用 Anthropic加強安全防護

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（中央社舊金山9日綜合外電報導）人工智慧（AI）模型Claude開發商Anthropic今天向大眾開放旗下最強大版本的技術，同時限制在敏感領域的使用。

法新社報導，這個被稱為Fable 5的模型，是Anthropic新的Mythos系列中首個廣泛開放的模型；Mythos是Anthropic最先進的AI技術產品線，於今年4月對外發表，但因網路安全疑慮而受到限制。

Anthropic表示，Fable 5在編寫和除錯軟體程式碼、回答複雜的研究問題以及分析影像方面，表現極其出色。

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與此同時，Anthropic正向已經獲得這款模型系列存取權限的公司和組織提供無限制版本Claude Mythos 5，其中包括加入「玻璃之翼計畫」（Project Glasswing）的網路安全合作夥伴。

據路透社報導，Anthropic在4月宣布Mythos發現了數千個軟體漏洞後，到目前為止，在「翠鳳蝶計畫」下僅限於包括美國政府在內的大約200個組織存取。

這個獲選的群體在6月初擴大到分布於15個多國的約200個組織，預計未來還會進一步增加。

鑑於Anthropic稱Mythos具備快速識別銀行平台和電網等關鍵基礎設施漏洞的能力，Anthropic出於資安考量限制了對這款模型的存取。

當「玻璃之翼計畫」啟動時，一些批評者指責Anthropic誇大威脅以吸引關注。

但測試過Mythos的公司隨後都認可了這款模型的能力。曾與Anthropic存在法律糾紛的美國政府，也出於安全疑慮測試了這款模型。

白宮隨後已做出安排，在領先的AI公司發布最強大模型之前進行測試。Mythos 5正是與美國政府合作部署。

Anthropic表示，大多數關於資安或生物與化學的查詢，將改為導向較低階的模型Opus 4.8，該模型已於5月底公開。

Anthropic還表示，已發現有人企圖大規模提取相關技術，以便在威權國家訓練競爭的AI模型，這類查詢同樣會退回到功能較弱的模型。（編譯：李佩珊）1150610