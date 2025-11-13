最強AI無痕機！AQUOS開賣sense10價格出爐 核心亮點一次看

記者李鴻典／台北報導

台灣夏普今（13）日宣布，旗下最新中階智慧手機 AQUOS sense10 正式在台上市！這款新機延續日本SHARP「半步先行」的嚴謹設計精神，搭載高效能處理器、超低功耗Pro IGZO OLED螢幕與強勁續航力，並首度引進兩大創新AI功能：「Vocalist AI降噪魔法棒」和「AI智慧拍照去陰影技術」，為台灣消費者帶來質感、實用兼具的日系智慧生活體驗。

台灣夏普AQUOS sense10正式在台上市。

台灣夏普總經理張凱傑表示，AQUOS sense10 的設計核心，延續並深化 SHARP「半步先行」的品牌哲學，從消費者日常出發，洞察生活中的痛點與需求，實現科技與人性的完美融合。sense10 以創新的 AI 科技打造三大「無痕」境界：「聲音無痕」、「影像無痕」與「輕巧無痕」，讓手機在日常使用中更自然、更貼近使用者的生活節奏。

廣告 廣告

在設計上，AQUOS sense10 融合日式簡約美學與軍規等級防護結構，兼具美觀與耐用性，展現中階手機市場中罕見的質感與性能平衡。張凱傑強調，夏普始終堅持與日本市場同步導入最新技術與設計潮流，從消費者需求出發，持續實踐「實現日本好生活」的品牌承諾。

AQUOS sense10融合日式簡約美學與軍規等級防護結構。

AQUOS sense10 在硬體與軟體上皆有重大突破，核心亮點如下：

1. 高效能續航雙重保證：

搭載高通 Snapdragon® 7s Gen 3 處理器，結合精準 AI 運算，提供流暢高效能體驗。

配備 Pro IGZO OLED 低功耗顯示面板 與 5,000mAh 超大電池，確保強勁續航力。

2. Vocalist AI降噪魔法棒：「聲音無痕」

創新的通話降噪技術，能深度過濾環境雜音與通話對方周圍的聲音，大幅提升通話清晰度，在吵雜環境中也能「只聽得見你」。

Vocalist AI降噪魔法棒：「聲音無痕」。

3. 進化版AI拍照去陰影技術：「影像無痕」

智慧消除拍攝料理、文件或透過玻璃拍攝時產生的反射陰影，輕鬆拍出純淨、無瑕疵的美照，徹底解決日常拍攝痛點。

廣告 廣告

4. 日系潮流時尚外觀：

同步引入台灣六款日系時尚配色，主打色「布魯藍」結合牛仔布與皮革拼接靈感，呈現沉穩優雅的獨特風格。

AQUOS sense10六款日系時尚配色。

5. 鋁合金極輕量：「輕巧無痕」

AQUOS sense10在融合日式美學與軍規耐用標準的同時，依然保持輕巧機身（約166g），並配備5,000mAh強勁續航力，讓用戶享受性能與質感的極致平衡，徹底融入智慧生活而不造成負擔。

夏普AQUOS sense10 手機建議售價 : NT$14,990，即日正式上市，首批推出限量「AQUOS sense10 x SPINGLE 聯名日本手工皮質手機殼」，價值新台幣2,490元，供購買客戶上網登錄兌換（數量有限，送完為止）。

更多三立新聞網報導

HTC推VIVE Eagle 抗UV、抗藍光透明鏡片款 AI連續對話模式同步登場

11吋大螢幕！三星Galaxy Tab A11+登場、售價7190元起

普發一萬到手換！iPhone 17 Pro狂降千元、三星旗艦省1.7萬元

vivo X300為何強大？發表會沒說的那些事 揭密心臟聯發科晶片

