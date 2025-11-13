最強AI無痕機！AQUOS開賣sense10價格出爐 核心亮點一次看
記者李鴻典／台北報導
台灣夏普今（13）日宣布，旗下最新中階智慧手機 AQUOS sense10 正式在台上市！這款新機延續日本SHARP「半步先行」的嚴謹設計精神，搭載高效能處理器、超低功耗Pro IGZO OLED螢幕與強勁續航力，並首度引進兩大創新AI功能：「Vocalist AI降噪魔法棒」和「AI智慧拍照去陰影技術」，為台灣消費者帶來質感、實用兼具的日系智慧生活體驗。
台灣夏普總經理張凱傑表示，AQUOS sense10 的設計核心，延續並深化 SHARP「半步先行」的品牌哲學，從消費者日常出發，洞察生活中的痛點與需求，實現科技與人性的完美融合。sense10 以創新的 AI 科技打造三大「無痕」境界：「聲音無痕」、「影像無痕」與「輕巧無痕」，讓手機在日常使用中更自然、更貼近使用者的生活節奏。
在設計上，AQUOS sense10 融合日式簡約美學與軍規等級防護結構，兼具美觀與耐用性，展現中階手機市場中罕見的質感與性能平衡。張凱傑強調，夏普始終堅持與日本市場同步導入最新技術與設計潮流，從消費者需求出發，持續實踐「實現日本好生活」的品牌承諾。
AQUOS sense10 在硬體與軟體上皆有重大突破，核心亮點如下：
1. 高效能續航雙重保證：
搭載高通 Snapdragon® 7s Gen 3 處理器，結合精準 AI 運算，提供流暢高效能體驗。
配備 Pro IGZO OLED 低功耗顯示面板 與 5,000mAh 超大電池，確保強勁續航力。
2. Vocalist AI降噪魔法棒：「聲音無痕」
創新的通話降噪技術，能深度過濾環境雜音與通話對方周圍的聲音，大幅提升通話清晰度，在吵雜環境中也能「只聽得見你」。
3. 進化版AI拍照去陰影技術：「影像無痕」
智慧消除拍攝料理、文件或透過玻璃拍攝時產生的反射陰影，輕鬆拍出純淨、無瑕疵的美照，徹底解決日常拍攝痛點。
4. 日系潮流時尚外觀：
同步引入台灣六款日系時尚配色，主打色「布魯藍」結合牛仔布與皮革拼接靈感，呈現沉穩優雅的獨特風格。
5. 鋁合金極輕量：「輕巧無痕」
AQUOS sense10在融合日式美學與軍規耐用標準的同時，依然保持輕巧機身（約166g），並配備5,000mAh強勁續航力，讓用戶享受性能與質感的極致平衡，徹底融入智慧生活而不造成負擔。
夏普AQUOS sense10 手機建議售價 : NT$14,990，即日正式上市，首批推出限量「AQUOS sense10 x SPINGLE 聯名日本手工皮質手機殼」，價值新台幣2,490元，供購買客戶上網登錄兌換（數量有限，送完為止）。
更多三立新聞網報導
HTC推VIVE Eagle 抗UV、抗藍光透明鏡片款 AI連續對話模式同步登場
11吋大螢幕！三星Galaxy Tab A11+登場、售價7190元起
普發一萬到手換！iPhone 17 Pro狂降千元、三星旗艦省1.7萬元
vivo X300為何強大？發表會沒說的那些事 揭密心臟聯發科晶片
其他人也在看
有線耳機成最潮配件！為什麼年輕人都在戴「老派」耳機？背後原因解密
在無線藍牙耳機稱霸市場多年後，「有線耳機」竟然華麗回歸！這股復古風潮在日本、歐美等地成為近年最受矚目的潮流趨勢之一，這個看似「退步」的選擇，背後究竟藏著什麼樣的魅力？Yahoo奇摩3C大事紀 ・ 10 小時前
全支付盜刷事件炸鍋 金管會限7日內說明
全支付遭到詐騙集團盜用，金管會要求在11/17前提報完整說明(圖/卡優新聞網)卡優新聞網 ・ 15 小時前
iOS 26.2 12月登場！8大新功能搶先曝光
【記者趙筱文／台北報導】Apple釋出iOS 26.2首個開發者測試版，並確認將於12月正式推送給所有用戶。雖然官方尚未公布確切日期，但新版系統已提前曝光8項亮點功能，從鎖定畫面、健康監測到AirPods翻譯體驗全面升級。壹蘋新聞網 ・ 1 天前
蘋果新 Air 延後上市 第一代銷售不如預期 組裝廠訂單恐落空
外媒報導，受第一代iPhone Air超薄手機今年9月上市後銷售不如預期影響，蘋果已延後原訂明年秋天與下一代iPhone...聯合新聞網 ・ 1 天前
太子集團案 中國控美國以國家級駭客盜陳志比特幣
（中央社台北12日電）美國此前沒收柬埔寨詐騙集團中國首腦陳志約12萬枚比特幣，約值4605億元。中國國家計算機病毒應急處理中心發文，指控美國政府或早在2020年透過駭客技術手段「竊取」陳志持的比特幣，是典型的「國家級黑客組織操盤的『黑吃黑』事件」。中央社 ・ 1 天前
有中共常委在偷用? 網傳竟然出現中南海IP 北京急令蘋果下架2款同志交友App
[Newtalk新聞] 近日蘋果公司證實，依中國官方命令，兩款受 LGBTQ 族群喜愛的同志交友軟體 Blued 與 Finka，已從中國區 App Store下架。知情人士透露，這項要求來自中國國家互聯網信息辦公室，理由未具體說明，但外界普遍認為，與中國近年對多元性別議題的審查趨嚴有關。 據報導，蘋果發言人向《法新社》表示，公司依照中國法規行事，「我們遵守營運所在國家的法律」。他指出，Finka 的開發商稍早已主動在海外市場撤下該應用，而 Blued 近年則僅限中國地區上架。《法新社》嘗試聯繫中國國家互聯網信息辦公室及兩款App的營運公司，均未獲回應。 據中國網友回報，Blued 與 Finka 的完整版在蘋果與安卓商店已無法下載。兩者皆由香港企業持有，前者長期為中國最具影響力的同志交友平台之一，全球用戶逾五千萬人。儘管主程式被撤下，Blued 精簡版仍能在中國區 App Store 搜尋到，而國際版 HeeSay 則繼續在境外營運。根據 App 商店頁面說明，HeeSay 標榜「連結全球 5400 萬 LGBTQ 個體」。 有消息指出，除了 Blued 與 Finka 之外，美國知新頭殼 ・ 1 天前
普發一萬到手換！iPhone 17 Pro狂降千元、三星旗艦省1.7萬元
普發一萬元現金陸續入帳，傑昇通信祭出「普發一萬到手換」優惠活動，自11月13日起限時四天，全店手機、平板、耳機全面降價；最熱門的iPhone 17 Pro系列直降2千、三星摺疊旗艦最高現省1.7萬元、還有人氣中階機三星Galaxy A56下殺61折等。三立新聞網 setn.com ・ 42 分鐘前
小鵬汽車機器人IRON亮相 走台步似真人 小鵬股價趁勢攀新高 中國企業有樣學樣 緊追電動車巨頭特斯拉步伐 馬斯克手握Neuralink 腦機介面深度進階發展｜全球聊天室｜#鏡新聞
中國電動車品牌小鵬汽車，在11月初，公開亮相全新系列的IRON人形機器人，其中一個具有女性外型的機器人，從後台現身時，因為行走步伐近似真人，被網友質疑，其實是找真人假扮的，小鵬執行長還特別拍攝影片闢謠，證明裡面是貨真價實的機器人。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 22 小時前
全支付爆盜刷潮！官方急澄清「非資料外洩」 金管會要求限期提交報告
（記者石耀宇／綜合報導）電子支付平台「全支付」近日爆發釣魚詐騙事件，多名使用者疑因誤點假冒通知信件而遭盜刷，引 […]引新聞 ・ 1 天前
孫正義曾網路浪潮推上世界首富 才3天網路泡沫就破裂了 最清楚泡沫滋味的他再度出清輝達 投資人該緊張嗎？｜鏡轉全球｜#鏡新聞
加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 21 小時前
Sony 新推 27 吋 PlayStation 顯示器：QHD 解析度、240Hz 可變更新率、PS5 手把充電掛鉤
在早些時候的 State of Play Japan 活動中，Sony 帶來了一款 PlayStation 原廠顯示器，它採用了 27 吋 QHD 面板，更新率最高可達 240Hz 並且自帶一個可隱藏式的 PS5 手把充電掛鉤。Yahoo Tech ・ 1 天前
「台灣花80億」讓蕭美琴赴歐洲演講？造謠男遭逮！｜鏡新聞調查報告｜#鏡新聞
副總統蕭美琴日前到歐洲議會，在IPAC年會演講，為台灣取得外交突破，網路上卻隨即出現，台灣捐助80億歐元換取蕭美琴演講的謠言。IPAC創辦人暨執行長裴倫德接受網路媒體沃草專訪時，也特別闢謠，直說80億歐元的說法太好笑，還表示這次攻擊IPAC的假訊息，如果不是源自於中國，他會感到震驚。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 3 小時前
馬太鞍溪出現新堰塞湖 下游3鄉鎮持續紅色警戒｜#鏡新聞
鳳凰颱風為花蓮帶來大雨，林保署派出無人機空拍發現，馬太鞍溪堰塞湖新增一處小堰塞湖，就在溢流口處前300米處，推測是凌晨兩點多土石崩塌造成堵塞，因此下游光復、萬榮及鳳林鄉鎮都列入紅色警戒，民眾也要配合撤離，至於溢淹範圍，以及湖體水量等相關數據，都還在計算中，山區也已經加派人員監控，湖體有變化，會立刻應變通知撤離！ 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 6 小時前
HTC推VIVE Eagle 抗UV、抗藍光透明鏡片款 AI連續對話模式同步登場
HTC宏達電今（13）日宣布，VIVE Eagle AI 智慧眼鏡推出「抗藍光透明鏡片款」與多項軟體升級功能，持續推動 AI 穿戴科技邁向生活化與人性化的全新階段。三立新聞網 setn.com ・ 19 分鐘前
打詐新戰場2／趨勢科技抓準消費者痛點 變身「防詐達人」
企業熟悉的老字號防毒軟體品牌趨勢科技，過去一年頻頻出現在各種「打詐」場合。原因是去年12月，趨勢推出防詐應用程式「AI防詐達人」，運用AI分析手機通訊與瀏覽行為，即時偵測詐騙、阻擋可疑的來電與簡訊，目前累積超過百萬下載量。產品上線即將滿一年，「AI防詐達人」每月平均阻擋逾1,700萬個可疑連結，以及約6萬通詐騙來電。趨勢科技也接受本刊專訪，分享從資安病毒防護專家，變身「防詐達人」，究竟看準哪些因應詐騙而生的新藍海？鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前
iPhone 警報再升級！加入「加強型安全警報」，支援地震提醒、重大威脅通知與全新警示音
在 Apple 蘋果釋出 iOS 26.1 作業系統更新，讓台灣使用者也能體驗 Apple Intellgence 功能之後，蘋果緊接著釋出 iOS 26.2三嘻行動哇 ・ 1 天前
2026 蘋果超低價入門款 MacBook 傳聞總整理，規格、售價、上市時間一次看！
先前多家外媒報導，蘋果有望在 2026 年推出一款低價款 MacBook，售價可能會比 999 美元、新台幣 32,900 元的 MacBook Air 更便宜三嘻行動哇 ・ 1 天前
澳洲情報局長：中國駭客滲透 恐重創通訊網
澳洲安全情報局長伯吉斯週三警告，受中國政府指揮的駭客組織正滲透澳洲關鍵基礎設施，若升級為破壞行動，恐重創經濟與民生。他強調這些威脅「並非假設情境」。美國聯邦調查局此前也曾指出，已在至少80國發現中國駭客行動。德國之聲 ・ 1 天前
不只是手環更是AI JACFIT JMate2運動手環的聰明健康革命
（記者李克明／台北報導）市面上多數穿戴手環僅能被動記錄步數與心率，然而成強科技推出JACFIT最新一代JMat […]引新聞 ・ 18 小時前
PlayStation推出自帶手把充電座27吋螢幕！但兩大缺陷慘被吐嘈
PlayStation 今（12）日舉辦 State of Play 發表會，介紹日本廠商旗下的新作消息，除此之外還特別公開了價格更便宜的日本限定版 PS5，以及一個自帶 DualSense 手把底座的螢幕，但螢幕的規格曝光後卻被不少玩家吐嘈。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前