最後倒數！年菜戰局進入「斷貨警戒期」網購再現「搶菜熱潮」 momo賞星鮮提供星級飯店年菜宅配

由星級飯店與老字號名店製作的冷凍年菜，熱銷的原因除了「不用煮」，還有它們本來就是為大量宴客與節慶場景而設計的菜色，佛跳牆、米糕、燉湯、紅燒等料理，在飯店菜色本就仰賴標準化工序與精準火候，反而更適合以冷凍方式完整封存風味。（圖片提供：賞星鮮）

隨著農曆新年的腳步漸近，全台年菜預購正式進入最後決戰階段。根據物流業者觀察，由於今年過年較早，加上低溫宅配運能早已預約過半，各大五星級飯店的冷凍年菜預購期已進入「最後出貨倒數」。

專家提醒，若想在除夕夜準時讓米其林等級的名餚上桌，本週是最後的「保險下單期」。錯過這兩天，不僅可能面臨名菜斷貨，更可能因為物流塞車導致年後才收到。今年，台南遠東香格里拉、晶華飯店、北投老爺與台南經典錦霞樓等五星飯店、米其林名店年菜再度稱霸銷售榜單，展現出消費者「宅家圍爐」卻不願降低品質的食尚堅持。

在冷凍年菜市場中，星級飯店與老字號品牌因為在食材和口味方面都有保障，始終是消費者最穩定的選擇。晶華酒店的香魯牛三寶即使過了年節，仍然是平日很方便又常見的冷凍備菜。（圖片提供：賞星鮮）

必搶清單：南北名店人氣菜色深度解析

1. 台南遠東香格里拉飯店：府城底蘊與頂級奢華的交織

台南遠東香格里拉飯店一向是「辦桌文化」的領頭羊，其推出的四大天王是老饕的首選：

鮑魚干貝佛跳牆： 採用傳統做法，湯頭清鮮不混濁，匯集了鮑魚、干貝等多樣珍稀食材，是年夜飯的核心。

滬杭干貝臘味米糕： 米糕粒粒分明且吸飽了臘味的油脂香氣，上鋪飽滿干貝絲，寓意「步步高升」。

紹興醉雞腿： 選用上等土雞腿肉，以紹興酒與秘製藥材浸泡數日，酒香入骨，肉質Q彈。

蔥燒子排： 江浙菜系的巔峰之作，排骨燉至骨肉分離，濃郁的蔥香帶出豬肉自然的甜味，極其下飯。

2. 晶華飯店：牛肉料理的殿堂級代表

香魯牛三寶： 晶華身為牛肉麵節的常勝軍，其「牛三寶」（牛腱、牛筋、牛肚）更是滷味界的藝術品。老滷汁醇厚而不死鹹，牛筋軟糯透亮，牛肚吸飽汁液，是圍爐最體面的冷盤或熱食首選。

3. 北投老爺酒店：養生與美味的絕佳平衡

黑蒜美人燉雞湯： 針對現代人健康需求，選用黑蒜與在地土雞熬煮。黑蒜增加了湯喝起來的層次感，並能補氣養顏，是近年女性消費者的心頭好。

醬燒豬肋排： 帶有美式豪邁與中式調味的混血感，肉質厚實且入味，最適合全家大小一同分享。

4. 錦霞樓：一品就撐起整桌氣勢

頂級鮑魚烏蔘佛跳牆： 今年與名店胡同聯手，推出令人注目的佛跳牆選項，精選鮑魚、烏參、干貝、花菇等頂級食材加入高湯燉煮，金黃湯汁融合所有食材的風味，今年過年就與家人一同品嚐超過一甲子的傳統經典，是尋找「古早味」消費者的最佳指名。

去年喝過「北投老爺酒店黑蒜美人燉雞湯」的消費者幾乎一致好評，今年持續在熱銷榜上佔有一席之地；黑蒜的甘甜融進雞湯裡，香氣沉穩不嗆，適合在冷天為全家大小進補。（圖片提供：賞星鮮）

冷凍年菜不是備案 而是現代家庭的主流解法

過去談到年菜，總讓人聯想到提前數日備料、長時間燉煮與大量清洗收尾。但隨著家庭型態改變與生活節奏加快，年節餐桌也正在轉型。冷凍年菜的角色，早已從「沒時間才買」的備案，轉為兼顧品質、效率與穩定性的主流選擇。對消費者而言，冷凍年菜的意義，是把年節最繁複的料理工程，交給真正專業的廚房完成，自己只需在對的時間，做對一件事，提前下訂。

與即時料理不同，星級飯店與名店年菜多在數週前即完成產能規劃，尤其佛跳牆、老火湯品、米糕等工序繁複菜色，原料與燉製節奏都無法臨時追加，熱銷品項一旦售罄，幾乎不會補貨，根據市場回饋，大多菜品已出現庫存警戒。專家建議，現在下訂不僅能確保年前收到，還能避開物流尖峰，讓您的除夕圍爐從容不迫。

