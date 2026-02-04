最後參觀機會！大阪世博台灣TW館確定回「嘉」展出 時間地點一次看

行政院今舉行記者會說明TW館重新展出相關規劃，也提前曝光在台灣重組的新樣貌。（翻攝自行政院直播）

代表台灣在2025大阪世界博覽會（萬博）展出，吸引上百萬國際旅客參觀的「TECH WORLD館」（TW館），今（4日）正式宣布將移回台灣，3月1日起在嘉義縣台灣燈會的現場重新開展，經濟部已規劃預約參觀平台，預計5日上線。

台灣館獲好評 大阪展出獲獎肯定

台灣以玉山數位科技株式會社名義策畫參加2025大阪萬博，因台灣非國際展覽會成員，僅能以TECH WORLD館之名開展，儘管如此，TW館仍成功展現了台灣的自然生態、文化，以及數位科技發展，在184天的展期中吸引逾110萬人次參觀，不僅深獲旅客喜愛成為熱門排隊場館、感動無數台灣觀眾，精緻的展館設計更抱回了最佳展示獎銅牌肯定。

在大阪萬博落幕後，許多民眾期待台灣館是否有機會回來展出，行政院長卓榮泰今與經濟部長龔明鑫、外貿協會董事長、TW館名譽館長黃志芳，以及嘉義縣長翁章梁等人共同召開「2026年台灣燈會『TECH WORLD』館行政院記者會」，宣布台灣館將遷回至嘉義縣展出。

大阪萬博的「台灣館」TECH WORLD將移回嘉義做最後展出。（陳凱俊攝）

遷回嘉義 台灣燈會期間重新開展

卓榮泰表示，在政務委員馬永成和經濟部的共同努力下，將TW館移回台灣，讓民眾在台灣就能看到與世界連結的台灣科技。TW館中的「自然劇場」以玉山為出發點，因此規劃在嘉義縣展出。經濟部國貿署長劉威廉補充，這次選址是勘查過北中南近30個場地，考量有節慶氛圍和嘉年華性質等因素，最終拍板在台灣燈會期間展出。

今年的台灣燈會將於嘉義縣舉行，活動地點位於嘉義縣政府前廣場，時間為3月3日至15日。TW館將提前2天開展，3月1日就會提前和大家見面。

行政院今舉行記者會說明TW館重新展出相關規劃。（翻攝自行政院直播）

外觀將迎新面貌 展出後就正式落幕

不過這次將TW館搬回台灣，外觀不可能和原本一模一樣，經濟部國際貿易署副署長胡啟娟說明，由於萬博要求各館要採取循環經濟，場館在展覽結束後全部拆除，建材也要回收，因此外觀難以完全復刻。這次在嘉義縣展出將利用尖端科技重現風貌，經濟部也準備了TW館的「預約參觀平台」，預計明（5日）上線，請民眾多加利用。

至於後續是否有常設規劃？胡啟娟表示，TW館這次展期結束後就會落幕，本次經費是利用建造TW館的剩餘款再加上行政院的支持，在撙節預算情況下進行，費用約在8,000萬元至9,000萬元間。

2026台灣燈會將於嘉義縣政府前廣場舉行。（翻攝自交通部觀光署）

