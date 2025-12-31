最後善行！男子腦死家屬忍痛器捐 40多個家庭重燃希望
一名中年男子日前路倒送醫搶救後呈現腦死狀態，其姊、弟決定以器官捐贈方式為親人完成生命最後善行，成功捐出肝臟、兩顆腎臟、皮膚與骨骼組織，將造福超過40位病人。
嘉義基督教醫院醫療團隊在家屬抵達後說明病況及後續事宜，並探詢是否有器官捐贈意願，在萬分不捨中，其姊、弟經過深思與討論，決定將可用的器官捐出，幫助更多等待重生的人。經專業醫療評估後，中年男子成功捐出肝臟、兩顆腎臟、皮膚與骨骼組織。
嘉基副院長、器官移植管理委員會主任委員楊正三表示，此次捐贈不僅讓重症病人即時獲得器官移植機會，後續皮膚與骨骼組織的應用，更可協助多位病患完成治療，讓一個生命的終點，轉化為數十個家庭的希望起點。目前肝臟與腎臟的移植手術皆已順利完成，接受移植的病人術後恢復狀況良好，正逐步邁向穩定復原。
楊正三指出，皮膚與骨骼組織則已完成保存，待後續有合適受贈者提出申請後，將持續發揮醫療助人的價值。對於重症病人而言，器官捐贈是唯一的希望，以肝臟移植為例，能讓末期肝病或急性肝衰竭患者重獲正常生活的機會；腎臟移植則可助長期洗腎患者擺脫反覆治療的束縛，回歸較有品質的生活。
嘉基社工室李雯主任表示，器官捐贈往往發生在家屬最悲痛、最艱難的時刻，卻也是最能展現人性光輝的選擇。男子家屬在短時間內做出這樣無私的決定，不僅需要極大的勇氣，也讓原本終止的生命，以在不同人身上延續，形成一個利他助人、善意循環的真實寫照。
嘉基蔡廷謙醫師指出，皮膚捐贈可用於燒燙傷或大面積創傷患者，進行創傷面覆蓋助傷口修復與降低感染風險；骨骼組織則可應用於重大外傷造成骨缺損、腫瘤、骨鬆或退化性疾病患者，對臨床治療具有關鍵助益。每一位成功完成器官移植或組織使用的受贈者背後，都承載著捐贈者與家屬深厚的愛與祝福。
許多病人在重獲新生後，不僅身體狀況明顯改善，也更加珍惜生命，進而將這份善意轉化為回饋社會的力量，讓被幫助的人，成為願意再幫助他人的人。嘉基院方感謝中年男子以無聲的善行，為社會留下最溫柔而有力量的禮物，這份跨越生死的善意可造福40多人，也提醒世人當生命走到盡頭，愛仍然可以繼續。
院方呼籲，器官捐贈已不再是遙不可及的議題，而是每一個人都能提前思考、與家人溝通的重要生命課題。透過生前表達意願、完成器官捐贈意願線上簽署、註記，不僅能減輕家屬在關鍵時刻的抉擇壓力，也讓自己生命的終點，成為他人重生與康復的起點。
