最後壓線提交意願表！ 吳怡農表態角逐台北市長

吳怡農今天（31日）趕在提交意願表最後時刻，壓線前往民進黨中央黨部，正式遞交台北市長參選意願表。（圖：吳怡農臉書）

壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農今天（31日）趕在提交意願表最後時刻，壓線前往民進黨中央黨部，正式遞交台北市長參選意願表。他透露，兩週前因肩關節唇撕裂傷接受小手術，目前仍在休養中，但還是堅持親自到場，展現對參選的誠意與決心。吳怡農表示，台北是一座美麗的城市，但多數家庭的生活狀況多年未見改善，呼籲要讓城市變得更好，讓人民的生活更有希望。

被媒體問到，黨內被點名者包含鄭麗君、吳思瑤、王世堅、林右昌等人都沒有提交意願表，假設最後決定徵召他們，會不會覺得今天遞表沒有意義？吳怡農回應，自己可以控制的，就是盡一切的努力，以謙卑積極的態度爭取社會大眾的支持。至於外界擔心政治歷練不足，他則稱如果傳統政治經驗就足夠了，現在不會存在這麼多的問題，所以現在才是需要有更多的活力、更多不同的觀點的人來投入市政。

談及參選理念，吳怡農指出，他在過去五年專注推動社會韌性建設，結合社區合作、科技創新與國際接軌，累積跨領域的實務經驗。他強調，政治不能只倚賴傳統經驗，而應注入更多元背景與新觀點，吸引具不同專業的人才投入公共治理。他認為台北未來應朝「更安全、更有韌性、更充滿機會」的方向前進，從教育、科技、居住與防災等面向全面提升市民生活品質。