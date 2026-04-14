最後好天氣！南部破36度「紫外線危險等級」 明變天3地區轉雨

【緯來新聞網】好天氣最後一天！今（14日）仍為晴到多雲的天氣，各地高溫普遍在29至32度，南部近山區有局部36度以上高溫發生的機率，中午前後紫外線偏強，可達到過量甚至危險等級。明天微弱鋒面通過，桃園以北、北海岸及東北部地區多雲到陰局部有短暫陣雨，竹苗及東部地區也有零星短暫雨發生。

今天仍為晴到多雲的天氣，夜晚隨鋒面前緣水氣逐漸移入，北部及東北部地區轉多雲天氣。（示意圖／翻攝自pixabay）

天氣風險天氣分析師黃國致指出，今天水氣少天氣穩定，各地為晴到多雲天氣，午後中北部山區局部有零星降雨發生；夜晚隨鋒面前緣水氣逐漸移入，北部及東北部地區轉多雲天氣。氣溫方面北部地區約22至31度，中部地區約21至32度，南部地區約22至32度，東部地區約23至30度，白天各地溫暖偏熱，西部地區日夜溫差仍較明顯。



明天微弱鋒面通過，桃園以北、北海岸及東北部地區多雲到陰局部有短暫陣雨，竹苗及東部地區也有零星短暫雨發生，其他地區仍維持多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨。



週四環境水氣仍多，北海岸及東北部地區仍為多雲局部有短暫雨天氣，其他地區多雲到晴，午後山區及近山區仍有零星短暫陣雨發生機會，多留意天氣變化。這兩天北部及東北部地區高溫約降2至3度，中南部及東南部仍為溫暖偏熱的天氣。

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