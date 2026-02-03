最後巡禮！詹能傑今公祭 同仁眼眶紅列隊喊「任務結束」

基隆仁愛分隊小隊長詹能傑於救火殉職，今舉行公祭並移靈回分隊巡禮，同仁列隊致敬送行。（圖／東森新聞）





仁愛分隊小隊長詹能傑，於1月21日基隆市火警中為救人不幸殉職。今（3日）下午舉行公祭，上午先行移靈繞行其生前服務的仁愛分隊巡禮送行，第一大隊、仁愛分隊消防員及義消列隊致敬，齊聲送別「任務結束，一路好走」。

移靈巡禮送行

上午11時，移靈車隊自基隆市立殯儀館出發，消防車輛引靈，沿途鳴警報、亮警示燈，11時30分抵達仁愛分隊。隨後移靈至殯儀館懷恩廳，下午1時30分舉行公祭，由劉世芳主祭，消防署長蕭煥章、基隆市長謝國樑等到場致敬。

事發於基隆樂利三街「台北生活家」社區，起火戶因大量回收物堆積，火勢猛烈且不斷閃燒，救援困難。詹能傑三度進入火場搜救羅姓女子，第三次時未帶共生面罩，將自身面罩讓予仍有微弱氣息的被救者，最終因濃煙嗆昏受困，約76分鐘後救出，兩人皆不治。

移靈車隊做最後巡禮。（圖／東森新聞）

同仁列隊送別。（圖／東森新聞）

移靈回分隊巡禮，同仁列隊致敬送行。（圖／東森新聞）

追晉褒揚事蹟

消防體系為表彰其忠勇與貢獻，追晉分隊長、頒授楷模獎章與消防獎章，並以覆旗致敬，內政部辦理入祀忠烈祠。家屬訃文中寫下送別心聲，盼其「離塵無憂、一路好走」。

事後消防單位同步檢討共生面罩配備、快速救援機制（RIT）啟動時機，進行時序重建。地方亦盼加強囤積行為管理與稽查，降低火災風險。

