最後期限到了！立委徐欣瑩午後召開記者會 發布「重大訊息」
記者陳韋劭／新竹報導
國民黨新竹縣長人選2強相爭，黨內初選確定採「七三制」（民調70%、黨員投票30%），新竹縣副縣長陳見賢昨天正式赴黨部登記初選，立委徐欣瑩今天（11日）下午3時將在竹縣黨部召開記者會，發布重大訊息，外界猜測她將正式登記參選。
陳見賢、徐欣瑩日前都在期限最後一天領表，照國民黨規定，必須在11日前向黨部完成登記。陳見賢在大批鄉親簇擁下，昨天上午10時到國民黨新竹縣黨部完成提名登記，前縣長邱鏡淳也到場支持。
徐欣瑩昨天受訪表示，既然陳見賢的民調數據那麼亮眼，「是不是也能支持以『全民調』方式來進行提名程序。」她還說， 大家可能不知道，這陣子以來其實一直感到很委屈。
徐欣瑩團隊今天下午3時將在國民黨新竹縣黨部舉辦記者會，預計發布「重大訊息」，另強調地點選在黨部「大家就知道意思了」，外界猜測她將正式登記參選。
