最後期限將至！頭獎彩券800萬快兌領否則充公

台灣彩券公司發行的電腦型彩券「今彩539」，1週開獎6天，幾乎是天天開獎，不少彩迷常一次購買好幾期。不過，台彩今天(7日)發出「緊急尋人令」，去年10月在南投縣竹山鎮「七星大發財彩券行」開出的今彩539頭獎，獎金800萬至今沒人兌領，若幸運兒1月12日前沒現身，中獎獎金將全數歸入公益彩券盈餘。

「今彩539」1週開獎6天，在1至39的號碼中任選5個號碼進行投注，開獎時，5個號碼全中，就可獲得頭獎獎金800萬元，單期頭獎總獎金上限為2400萬元。2025年也有2筆逾期的高額未兌領獎項，2筆都是「今彩539」頭獎，其中1筆同樣落在南投縣，台彩也呼籲民眾盡快檢查手邊的彩券是否中獎，避免與頭獎擦身而過。

台灣彩券公司也提醒，中獎人如果未於今年1月12日完成兌領，該筆獎金將全數歸入公益彩券盈餘。另外，超過新台幣500萬元的獎項必須先透過高額兌獎專線預約兌獎，以保障中獎人的隱私，且於兌獎前須經過彩券驗證程序，才能兌獎。高額兌獎專線0800-024-500。