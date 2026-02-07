最後機會搶票！鄧紫棋宣布加場 一口氣連唱4場大巨蛋

G.E.M.鄧紫棋將於4月9日起連4天在台北大巨蛋開唱。（Live Nation Taiwan提供）

「華語樂壇創作天后」G.E.M.鄧紫棋將4月10、11、12 日登大巨蛋，首位舉行個唱的香港歌手，門票開賣即完售，7日主辦單位 Live Nation Taiwan今日正式宣布，將於4月9日驚喜加開一場，達成臺北大巨蛋連唱4天的壯舉。

主辦單位 Live Nation Taiwan今日正式宣布，將於 2026 年4月9日（星期四） 驚喜加開一場，達成臺北大巨蛋連唱四天的壯舉。

G.E.M.鄧紫棋自1.0巡演啟程以來，巡迴足跡橫跨亞、歐、美三大洲。憑藉本巡演，榮登全球女歌手有記錄以來單輪巡演票房TOP2；而本巡演場次已達至149場，當中137場更為體育場規模，成亞洲歌手單輪巡演體育場場次冠軍！場次仍持續累積並正式邁向150場，繼續寫下亞洲歌手巡演的重要里程碑。「I AM GLORIA」如今升級至2.0版本，象徵巡演歷程的全新進化，舞台規模與敘事層次全面提升，同時讓台北站成為本次巡演中備受矚目的焦點場次之一。

廣告 廣告

演唱會名稱取自G.E.M.鄧紫棋的本名「GLORIA」，象徵回歸初心，擁抱真實自我。2.0升級版舞台自開場即展現強烈視覺張力，結合權杖意象、機械巨獅等大型舞台裝置，再搭配寶石造型延伸舞台、大型雷射矩陣、舞台禮花與4D特效層層堆疊，透過層次分明的舞台美術編排與聲光設計，完整呈現「GLORIA」所代表的人生篇章與精神核心。

G.E.M.鄧紫棋在「I AM GLORIA」巡演的歷程中，她多次向樂迷剖析心路歷程；現在的她，不僅是「Get Everybody Moving」的G.E.M.鄧紫棋，更是見證過光、並渴望將光反射出去的「GLORIA」。她曾深切體會「生命中的每道裂縫，都只是光滲進的入口」，因此更期待透過巡演的音樂敘事，與現場歌迷產生深層的情感共鳴。正如她在舞台上對歌迷常說：「當你感到孤獨的時候，記住你不是一個人。」今年春天，她將以音樂陪伴歌迷，延續「G.E.M.鄧紫棋I AM GLORIA世界巡迴演唱會」所傳遞的力量與溫度，寫下專屬於台北站的難忘回憶。

更多中時新聞網報導

中職》兄弟靜中求變 吶喊「奪回總冠軍」

彭小刀憶大S暖舉「她是天使俠女」

林美秀、馬念先旺福組團 青年節將開唱