最後機會？烏克蘭：將與美國在瑞士磋商、討論結束戰爭

烏克蘭中部城鎮霍斯托梅爾的民眾，11月22日為一名陣亡軍人舉行葬禮，在棺木上覆蓋烏克蘭國旗。美聯社



美國政府擬定的28點俄烏和平計畫，經媒體連日披露內容後，引發熱議。烏克蘭國安會主席烏梅洛夫（Rustem Umerov）22日表示，基輔當局將在瑞士與美國舉行磋商，討論如何結束俄烏戰爭。

路透社報導，烏梅洛夫在Telegram發文表示：「……我們將啟動烏克蘭和美國高級官員之間的磋商，探討未來和平協議的可能框架。」

不過，路透社報導和烏梅洛夫的發文，均未提到美烏會議何時舉行。

美國本週提出結束戰爭的28點計畫後，烏克蘭及其歐洲盟友正緊急協調回應立場。

美國總統川普（Donald Trump）21日告訴記者，他認為27日是基輔接受這項計畫的適當期限。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）警告，烏克蘭在此計畫上可能面臨失去尊嚴與自由，或失去華府支持的風險。他在即將展開的會談前表示，真正的和平始終建立在有保障的安全與正義之上。

澤倫斯基22日在Telegram發布影片談話指出：「我們的代表知道如何保護烏克蘭的國家利益，也知道如何確保阻止俄羅斯發動第三次入侵、再度對烏克蘭造成打擊。」

烏梅洛夫表示，烏克蘭感謝美方參與瑞士磋商，並感謝其進行實質性談判的意願。他稍後修改貼文，但未說明原因。先前發文版本提到會談將「有歐洲夥伴參與」。

澤倫斯基已批准會談指令及代表團名單，烏方將由總統辦公室主任葉爾馬克（Andriy Yermak）領軍，烏梅洛夫與其他高層安全官員也將列席。

烏克蘭總統府發布聲明表示：「烏克蘭絕不會成為和平的障礙，烏克蘭國家的代表將捍衛烏克蘭人民的正當利益與歐洲安全的基礎。」

