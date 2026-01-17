最後檢查！大學學測今起登場 注意事項看這裡

即時中心／林耿郁報導

115年大學學測今（17）天起正式登場；首先登場的科目為上午9點20分至11點的數學A，與12點50分至下午2點40分的自然科；考生須攜帶身分證、有照片的健保卡，或者汽機車駕照等任意一種證件，且手機也必須完全關機、置放於指定位置，否則恐怕會被視為違規扣分。

最後檢查！攸關未來4年命運的115學年度大學學科能力測驗，今起連續3天登場。由於氣溫較低，因此全台所有考場都不會開冷氣。

大考中心提醒，應試者必須攜帶「有效證件」，如身分證、含照片的健保卡、駕照、護照或身心障礙證等，才可以參加考試；其他證件（含學生證）一律無效。

如果攜帶手表、小時鐘，不得發出任何聲響、閃光，也不能有計算、記憶、通訊、拍攝、傳輸等任何功能。手機則必須「完全關機」並放在指定的臨時置物區。考試中不得飲食，或未經申請逕行飲水、服用藥物。

今天登場的是數學A與自然兩科，分別有9.2萬、8.1萬餘名考生報考。數學A於上午9點20分開始測驗，自然科於中午12點50分開始考試。數A上午09:40分截止入場、10:20始可離場；自然下午01:10截止入場、01:50始可離場。

