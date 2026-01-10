最後決戰搶大咖！邱議瑩邀黃偉哲站台 賴瑞隆：我早就約一起車掃

民進黨高雄市長初選倒數，立委賴瑞隆（前排左二）10日下午舉辦「百工百業顧電話 團結高雄挺瑞隆」活動。（紀爰攝）

民進黨高雄市長初選倒數，立委賴瑞隆邀請所有親朋好友一起顧電話、衝民調。（紀爰攝）

立委林月琴特地南下到高雄相挺賴瑞隆。（紀爰攝）

初選前最後衝刺，賴瑞隆自己在活動現場也打給6、7名好友，邀請大家相挺支持。（紀爰攝）

民進黨高雄市長初選倒數，立委賴瑞隆10日下午舉辦「百工百業顧電話 團結高雄挺瑞隆」活動，集結數10人打電話給親朋好友顧電話，盼在最後階段衝民調，由於下午5時賴瑞隆將邀請台南市長黃偉哲前往鳳山區車隊掃街，而黃偉哲晚上還要趕場邱議瑩選前之夜，對於「一個大咖挺不同人」，賴瑞隆表示「我其實很早就約了」。

賴瑞隆今日舉辦「百工百業顧電話 團結高雄挺瑞隆」活動，邀請好友立委林月琴、高市議員湯詠瑜、張博洋、郭建盟、何權峰以及百工百業、里長等數10人，一起打電話給親朋好友，請大家一起顧電話，在最後階段衝刺電話民調。

活動結束後，賴瑞隆將趕至鳳山區，並與前來助陣的「大咖」黃偉哲一起車隊掃街，不過黃偉哲也要趕場，因為晚間邱議瑩的初選前之夜造勢活動，也有邀請黃偉哲當貴賓。

對於一個大咖同時挺不同人，賴瑞隆今回應，「我很早就邀約黃偉哲市長，那他給我這個時間，說他這個時間能來高雄，所以他也特別撥空過來，不論是演講場、車隊掃街都說會配合，當然，也很謝謝他，基於周春米縣長相挺，黃偉哲市長也站出來，南高屏聯盟也就形成，對於未來合作互動都非常重要。」

