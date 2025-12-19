最後為何分手？ 中媒爆出昔陳曉曾不帶手機失聯、陳妍希浪漫互動落空

陳妍希與陳曉今年2月正式對外宣布離婚，結束9年的婚姻關係。恢復單身後的陳妍希，在新戲《狙擊蝴蝶》中上演甜蜜姐弟戀，角色討論度與個人聲勢同步升溫。

中國娛樂節目《八卦娛樂圈》近日爆料，陳曉與陳妍希分開主因在於長期性格不合，加上情感上來往逐漸減少，長久累積下來，最終難以繼續維持婚姻。陳妍希過去受訪時曾直言，「婚姻中最害怕被忽略」，被外界解讀為她在關係中長期感受到冷淡對待。加上陳曉行事風格我行我素，兩人裂痕持續擴大，感情最終走向破局。

節目指出，陳曉個性較為強硬，面對衝突時會逃避溝通。曾有人士透露，他過去在機場因情緒波動突然離開，且未攜帶手機失聯，讓整個團隊一度找不到人。相較之下，陳妍希被形容為重視情感交流，期待生活中的浪漫互動與紀念時刻，但陳曉作風偏向實際，連生日也未必會準備禮物，雙方在相處的期待落差明顯。

至於陳曉的近況，近期被發現身形明顯消瘦，多次公開露面時狀態不佳。

