最後為何分手？ 中媒爆出昔陳曉曾不帶手機失聯、陳妍希浪漫互動落空
陳妍希與陳曉今年2月正式對外宣布離婚，結束9年的婚姻關係。恢復單身後的陳妍希，在新戲《狙擊蝴蝶》中上演甜蜜姐弟戀，角色討論度與個人聲勢同步升溫。
中國娛樂節目《八卦娛樂圈》近日爆料，陳曉與陳妍希分開主因在於長期性格不合，加上情感上來往逐漸減少，長久累積下來，最終難以繼續維持婚姻。陳妍希過去受訪時曾直言，「婚姻中最害怕被忽略」，被外界解讀為她在關係中長期感受到冷淡對待。加上陳曉行事風格我行我素，兩人裂痕持續擴大，感情最終走向破局。
節目指出，陳曉個性較為強硬，面對衝突時會逃避溝通。曾有人士透露，他過去在機場因情緒波動突然離開，且未攜帶手機失聯，讓整個團隊一度找不到人。相較之下，陳妍希被形容為重視情感交流，期待生活中的浪漫互動與紀念時刻，但陳曉作風偏向實際，連生日也未必會準備禮物，雙方在相處的期待落差明顯。
至於陳曉的近況，近期被發現身形明顯消瘦，多次公開露面時狀態不佳。
更多鏡週刊報導
威士忌結緣 戴立忍驚喜現身《大海浮夢》首映挺好友
小煜被爆愛玩越界釀婚變 前妻「學會忍住」點播〈醉後亂訊〉
蔡英文看《大濛》感觸很深 理解那段迷霧歷史才能自信往前
其他人也在看
陳妍希陳曉離婚爆真相！知情人曝「一方情緒起伏大」 機場丟下手機搞消失
女星陳妍希近日因主演陸劇《狙擊蝴蝶》而人氣再攀高峰，然而，雖然事業蒸蒸日上，她與中國男星陳曉今年2月離婚至今，仍然是網友持續討論的焦點，近日還有「業內人士」爆料兩人的離婚主因，關鍵字衝上微博熱搜。太報 ・ 1 天前 ・ 1
吳君如曾想撮合古天樂、陳妍希！趁生日派對「把他送出去」 結局卻爆笑收場
近期，陳妍希因新劇《狙擊蝴蝶》播出而備受關注，網友翻出吳君如曾撮合古天樂與陳妍希的趣事，這段「媒婆失敗名場面」也隨之受到熱議。姊妹淘 ・ 1 天前 ・ 發起對話
陳曉、陳妍希離婚10個月被挖分手真實原因 一個脾氣差、一個玩很嗨！2關鍵點撐不下去
陳妍希與陳曉今年2月宣布離婚，經過10個月，兩人分手原因仍受到外界討論。中國媒體人在網路節目《彭友局》上討論此事，提到其中一人以「脾氣差」出名，根據談話中的內容推測，被指「脾氣非常倔」的是陳曉，而陳妍希也拿他沒辦法。鏡報 ・ 1 天前 ・ 8
陳妍希離婚主因曝！知情人士揭露「性格衝突、搞消失」 一方曾試圖挽救婚姻
[FTNN新聞網]娛樂中心／綜合報導女星陳妍希近期因主演陸劇《狙擊蝴蝶》再次掀起話題，不僅演技受到關注，與前夫陳曉離婚原因也再登上微博熱搜。對此，有知情...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
跟陳妍希大談姐弟戀！23歲男星爆紅 坎坷身世曝光
跟陳妍希大談姐弟戀！23歲男星爆紅 坎坷身世曝光EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 1
錄到一半出事了！安心亞現場突意外受傷濺血 「驚人傷況」曝光
台灣首創料理組隊競賽實境節目《星廚之戰》，目前場上留下的六位頂尖名廚Jessica林佳蓉、余鑫源、施捷夫、Will高郁皓、陳勇孝、鄭淳豪，將繼續與六位明星廚助安心亞、林予晞、胡宇威、姚淳耀、蔡詩芸、白潤音並肩作戰，攜手爭奪至關重要的「安全組」資格。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 發起對話
北捷再傳隨機殺人 何昱奇呼籲立法院 公共安全不能再拖了
[Newtalk新聞] 北車及北捷中山站昨（19）晚發生隨機殺人案，常對時事發表評論的中華民國運彩公會理事長何昱奇在臉書發文表示，不該每一次都在悲劇發生後，才說「會再檢討」。真正負責任的態度是願意在還沒出事前，就把制度補齊，希望立法院能有大大動作，因為公共安全真的不能再拖了。 何昱奇表示，昨晚看到這則新聞，心裡其實很沉重，因為那不是什麼遙遠的地方，而是我們每天搭車、逛街、陪家人的所在。捷運、台鐵、高鐵，百貨公司、商場、各種人潮密集的公共空間，承載的是無數家庭最平凡、卻最重要的日常。 何昱奇說：「我不是要製造恐慌，只是替每一個通勤的孩子、下班的上班族、推著嬰兒車的父母、以及獨自外出的長輩，感到不安。但我想很清楚說這是『鄭捷案』模仿效應再起，當初也是雷厲風行、霹靂手段讓見警率大增，但是總是事過境遷，螺絲又鬆了！我認為，立法院應該正視公共安全風險，儘速『強制立法』。」 何昱奇指出，立法重點不該只停留在保全人力，而是要真正有制止能力的制度：包括高人流大眾運輸系統，於尖峰或高風險時段，列車或車廂配置警察或協警隨車執勤。百貨公司、商場等人潮密集場所設置駐點或巡迴警力。政府負責法制、訓練與指揮權。公新頭殼 ・ 10 小時前 ・ 發起對話
警政署通令全國提高見警率
內政部警政署表示，十九日傍晚五時許下班尖峰時刻，於台北車站捷運站M八出口及誠品百貨南京西路商圈，發生張姓犯嫌丟擲煙霧彈及持刀隨機傷人案，造成四人死亡（含犯嫌跳樓身亡）、十一人輕重傷的重大事件後，警政署已通令全國各縣市警察局轉所屬各警察機關，於轄區大眾運輸系統場站等場所，提高見警率，加強巡邏、重點守望，遇突發狀況要立即通報聯繫、立即應處。此外，六都直轄市警察局、保安警察大隊等，昨日起於火車站出入旅客較多的大站、高鐵各車站、桃園機場捷運、台中捷運、高雄捷運等大眾運輸系統，明顯看見巡邏警力增加，其他縣市警察局於出人旅客較多的火車站、轉運站等大眾運輸車站，也加派警力巡邏，以應變突發情況，維護社會治安。接下來於六都及各縣市將舉辦的跨年晚會，警方也將妥善規劃警力配置，以維護秩序及參加 ...台灣新生報 ・ 48 分鐘前 ・ 發起對話
蔡詩芸看北捷連續攻擊案嘆這世界怎麼了 意外引戰「和王陽明挺黑道電影」
捷運台北車站及中山站，昨（19日）晚發生連續攻擊事件，造成多起死傷，蔡詩芸感嘆發文：「這個世界到底怎麼了？」引起很多迴響，她也提出貼切的提醒，不料意外引來網友誤解她和老公王陽明一直挺黑道電影，她也親上火線解釋現實和娛樂的不同。蔡詩芸談到：「願這場悲劇中無辜離世的人Rest In Peace，也為他們自由時報 ・ 10 小時前 ・ 發起對話
無尾熊誤闖市區搭公車！「手握扶把畫面」34萬網友搶看
國際中心／張予柔報導澳洲布里斯本市區日前出現一幕超萌畫面，一名公車司機在行駛途中發現一隻無尾熊誤闖市區，甚至爬上道路分隔島的號誌燈桿上，差點掉在馬路上。為了避免無尾熊受傷，司機決定將牠帶上車，畫面曝光後迅速在網路上引發討論，讓不少網友直喊「萌翻了」。民視 ・ 5 小時前 ・ 1
廣播遭欠薪！墨西哥機長拒絕起飛 乘客傻眼
[NOWnews今日新聞]墨西哥廉航Magnicharters一架班機，20日上演驚魂事件，機長在乘客登機後用廣播向全機表示，遭到航空公司拖欠了5個月的薪資，因此直到航空公司支付他應得的報酬前，拒絕起...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 發起對話
柯文哲陪坐全場10小時！稱公務員「認罪是認輸」：3個月後真相水落石出
台北地方法院今針對京華城弊案展開馬拉松式辯論程序，自上午9時30分一路審理至晚間7時才結束，儘管今日並未傳喚柯文哲，但他仍由律師鄭深元陪同全天候聽訟。他庭後感嘆，基層文官過去對市政貢獻良多，如今卻深陷司法漩渦，並指公務員因不堪訴訟壓力選擇認罪，本質上是「認輸」而非認錯，更放話三個月後庭訊影像公開，真自由時報 ・ 1 天前 ・ 5
張文第二波恐攻「第一個砍向他」！騎士頸部噴血暈染白衣努力逃走 倒地畫面曝光
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導捷運台北車站及中山站附近昨（19）日傍晚發生恐怖攻擊，犯嫌張文丟擲煙霧彈並持刀隨機砍人，已釀成4死11傷，引發社會恐慌。...FTNN新聞網 ・ 11 小時前 ・ 1
就在中山誠品隨機砍人現場！女團成員嚇瘋曝當下狀況
【緯來新聞網】北捷隨機殺人案造成4死11傷慘劇，27歲男子張文從台北車站到中山站沿路作案導致嚴重傷亡緯來新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
《艾蜜莉在巴黎》第五季評價如何？一次上架10集火速衝上Netflix排行榜！結局艾蜜莉跟誰在一起？第五季是劇終大結局嗎？劇情重點整理！
《艾蜜莉在巴黎》第五季「艾蜜莉」穿梭在羅馬、巴黎和威尼斯，三城的街道上，身穿時尚華服，面對各種不同的職場難題和愛情選擇，目前 《艾蜜莉在巴黎》第五季評價如何？「艾蜜莉」的感情生活有什麼進展？和好友「敏迪」有沒有因男人友誼破裂？《艾蜜莉在巴黎》會不會有第六季？下一季可能要去希臘？「艾蜜莉」與「加百列」感情伏筆？第五季劇情重點整理！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 10 小時前 ・ 發起對話
北捷血案引發連鎖炎上！蔡詩芸遭酸「美化黑道」 本人直球回嗆
北捷中山、北車一帶近日發生隨機攻擊事件震撼社會，相關討論延燒至演藝圈。歌手蔡詩芸僅因一句感嘆社會不安，竟遭部分網友牽扯電影題材開酸，她隨即親自回應，直指將社會悲劇怪罪娛樂作品，是錯誤的因果連結。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 13
李亞萍失智抗拒就醫 余祥銓無奈駁「分家忤逆」
余祥銓19日參與節目錄製，談到媽媽李亞萍失智症近況，他表示近半年病發越發頻繁，狀況時好時壞，從一周一次，到兩、三天就發作，有時凌晨四、五點起床，說要出去作秀，還一直夢到已故親人：「看到我爸以為是她爸爸我外公，我上網查了這就是失智前兆。」情況令人擔憂。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 52
40年詐騙手法再現！母親被誆騙買1物「吃到洗腎」…常在醫院、菜市場出沒
詐騙集團的手法層出不窮，讓民眾防不勝防，更有詐騙集團利用老人家想要趕快痊癒的心理推銷假草藥，就有一名網友揭露，自家母親在路邊被搭訕、推銷假青草藥，未料長期服用後腎功能惡化，如今還需要洗腎。貼文曝光後頓時引起熱議，許多網友透露這已是存在多年的詐騙手法，更會經常鎖定醫院、菜市場的慢性病長者。鏡報 ・ 12 小時前 ・ 11
蕭薔認已結良緣 「最好的給了他」
迎接馬年，「台灣第一美女」蕭薔的珍世美學慈善年曆也邁向30年，捐助過許多弱勢單位與慈善團體的她，日前聽到許多人分享大S生前善舉幫助了很多人，同樣熱心公益的蕭薔表示：「非常令人感動，我和大S雖然不熟，但是以前每次見面她都非常的客氣有禮貌，是個暖心的女子。」中時新聞網 ・ 18 小時前 ・ 2
等紅燈被張文奪命！騎士生前「還讓路給他」 竟成目標倒地慘死
桃園27歲男子張文19日先在台北車站M7出口丟擲煙霧彈，持刀砍殺民眾，接著徒步到捷運中山站丟擲煙霧彈，又殺進誠品南西店攻擊，造成4死（含兇嫌）11傷悲劇。有網友發現，37歲不幸喪命的騎士，當時沒有跟著大家騎走，而是留在原地讓張文通過，沒想到竟成對方的目標，慘遭持刀攻擊身亡。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 5