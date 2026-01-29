最後畫面讓人撐不住！丁寧一句提問 讓曹西平的人生謝幕成所有人的省思

記者林宜君／台北報導

資深藝人曹西平辭世後的告別式，留下的不只是哀傷，還有關於陪伴、責任與愛的深刻畫面，讓許多人久久無法平復。（圖／翻攝自曹西平FB）

送別的不是結束，而是一段人生最溫柔的定格。資深藝人曹西平辭世後的告別式，留下的不只是哀傷，還有關於陪伴、責任與愛的深刻畫面，讓許多人久久無法平復。資深藝人曹西平於去年12月29日辭世，享壽66歲，告別式於本月27日舉行，現場氣氛肅穆而哀戚，親友與演藝圈人士齊聚送他最後一程。藝人丁寧在告別式後，於社群平台發文寫下對曹西平的最後道別，也道出她在現場最深的感觸。

丁寧提到，曹西平這一生給出的關懷與付出，遠比外界想像得多。（圖／翻攝自曹西平FB）

丁寧提到，曹西平這一生給出的關懷與付出，遠比外界想像得多。她特別回憶起他經營的2家店裡的年輕員工，坦言若在路上看到這些孩子，身為母親的自己，多少會替他們擔心。她形容，家長看孩子的視角總是狹窄的，卻在告別式上，看見這些年輕人真誠說出對曹西平的感謝與思念。在深沉的悲傷裡，孩子們努力忍住眼淚，丁寧看在眼裡，心裡卻十分篤定，「我相信他們一定以前答應過曹西平。」那份承諾，不是用言語說出口，而是用行動撐起告別的最後一刻。

告別式尾聲的畫面，更讓丁寧難以忘懷，她寫下：「曹西平牽著父母親的手往前走，這是最美最幸福的謝幕了。」（圖／翻攝自丁寧FB）

告別式尾聲的畫面，更讓丁寧難以忘懷。她寫下：「曹西平牽著父母親的手往前走，這是最美最幸福的謝幕了。」這一幕，彷彿替他的人生畫下溫柔句點。丁寧也藉此拋出一個深刻的提問。她說，不論一個人這一輩子過得如何，或許都可以想像，在離開的那一刻，你能牽著誰的手？又或者，有誰「願意」讓你牽著手往前走？答案，其實就能映照出一個人，究竟把自己活成了什麼模樣。

