最後的安可！曹西平告別式眾星送最後一程 跑馬燈「嗶嗶聲藏洋蔥」

會場跑馬燈充滿曹西平風格。(記者林欣穎攝)

〔記者林欣穎／台北報導〕資深藝人曹西平去年在家中驟逝享壽66歲，他的告別式在今(27)日舉辦，稍早粉絲陸續進場，還可以看到門口跑馬燈寫著「醜八怪！入場囉！嗶嗶嗶～」相當有曹西平風格。

曹西平告別式今舉行。(記者林欣穎攝)

據了解，曹西平將採花葬形式，告別式主題定調為「最後的安可」，乾兒子小俊曾透露，現場會發送紀念哨子，「這不是告別，是四哥最後的安可」。

蔡允潔花籃。(記者林欣穎攝)

許效舜致意。(記者林欣穎攝)

江志豐送花籃。(記者林欣穎攝)

王彩樺、楊繡惠致意。(記者林欣穎攝)

稍早陳凱倫、劉明珠已入場，會場也擺著小S、蔡小潔、王彩樺、楊繡惠、江志豐、胡瓜等人的花籃。

