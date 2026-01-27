最後的安可！黃鐙輝現身送別曹西平：醜八怪入場

黃鐙輝現身弔唁曹西平。（圖／東森娛樂）





資深藝人曹西平（四哥）於今（27）日在臺北市立懷愛館景明廳舉行「【率真·謝幕】曹西平追思會」，整場追思會定調為「最後的演唱會」，並以經典專輯《九月的星空》為視覺核心，希望透過全䁰「吹哨子」的儀式，完成一場屬於這位動感巨星最燦爛的安可。

稍早藝人黃鐙輝也現身弔唁曹西平，他提及曹西平生前曾幫助他圓夢，鼓勵他不要放棄唱歌的夢醒，「那一次他幫我辦人生第一場演唱會，之後我就把我心中那個搖滾團再度點燃。」不過後來曹西平較少上節目，兩人已經一段時間沒有見面。

廣告 廣告

黃鐙輝憶起兩人最後一次見面，曹西平狀況十分不錯，也經常在社群上發文分享生活，沒想到會如此突然，「我覺得他這一輩子已經非常的瀟灑而且功德圓滿，所以今天我看到這個醜八怪入場嗶嗶嗶感覺很開心，應該是他想要的，我覺得大家應該要很開心的，一起幫他辦這個畢業典禮。」

黃鐙輝透露，很多話已經在心裡告訴曹西平，希望大家今天可以以開心的心情送別，更笑說如果有人哭，曹西平一定會開罵「醜八怪你哭什麼」，接著也感性表示，「希望他可以繼續的瀟灑、繼續的帶正能量，我們會永遠把他的這個正能量傳承下去。」而藝人小S、王彩樺、許效舜也都送上花籃致意。



【更多東森娛樂報導】

●曹西平入夢了！女星揭他模樣 叮囑一句話惹淚

●曹西平追思會倒數4天！乾兒子再發聲籲1事 網讚：很有孝心

●超狂上圍比臉大！SWAG健身女神「酒店全裸」畫面曝

