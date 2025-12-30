最後的早餐！老友相約空中聚會碰撞墜毀 火球吞噬雙亡

（記者許皓庭／綜合報導）美國紐澤西州南部於28日發生一起重大的航空事故。兩名資深飛行員好友在共同享用早餐後，分別駕駛恩斯特龍直升機起飛進行「空中聚會」，卻不幸在哈蒙頓市立機場附近發生空中碰撞，隨後墜落農田起火。事故造成71歲的葛林柏格與65歲的克希傷重不治。目前美國國家運輸安全委員會（NTSB）已介入，正深入釐清失事主因。

這起失事意外發生於大西洋郡（Atlantic County）。根據紐澤西州哈蒙頓警察局的消息，時間約為當日上午11時25分。當時兩架直升機起飛後疑因近距離伴飛而發生碰撞，其中紅色恩斯特龍F-28A嚴重毀損，而另一架白色的280C則在墜毀後化為火球，燃燒至僅剩焦黑殘骸。當地消防局長表示，現場金屬碎片散落，機體損毀程度讓救援人員難以辨識原貌，景象慘不忍睹。

圖／當時兩架直升機起飛後疑因近距離伴飛而發生碰撞，其中紅色恩斯特龍F-28A嚴重毀損，而另一架白色的280C則在墜毀後化為火球，燃燒至僅剩焦黑殘骸。（翻攝 kayvan sabouri X）

罹難者葛林柏格在事發現場即宣告死亡，其友克希則在由救護直升機緊急送醫後遺憾離世。哈蒙頓市立機場附設咖啡廳的老闆西利皮諾回憶，兩位罹難者是多年老友且是店內常客，當天清晨才剛在店內愉快共進早餐並整裝待發，他甚至目送兩人登機。沒想到起飛僅數分鐘後，原本充滿期待的「空中敘舊」便演變成天人永隔的悲劇，失事農田散落著兩人的遺物與破碎機體，令人不捨。

針對此重大飛安事件，美國國家運輸安全委員會（NTSB）目前已派遣專案小組進駐現場。調查人員將全面蒐集飛行數據、現場殘骸分布情形及當時的氣象條件，並詳細調閱兩架恩斯特龍直升機的過往維修紀錄。為了精確判定碰撞點與墜毀原因，相關損毀機體將被移往安全設施進行精密採證。全案目前仍處於初步調查階段，後續將待專業鑑定結果公布以還原真相。

