最後的演唱會！曹西平下週告別式 乾兒子感性發聲曝近況

〔記者林欣穎／台北報導〕資深藝人曹西平去年在家中驟逝享壽66歲，目前開放靈堂接受親友及粉絲悼念，他的告別式也將在下週27日舉辦，而其乾兒子小俊今(21)日也於社群上發聲，鬆吐心聲。

小俊透露告別式將在27日於北市懷愛館舉辦，現場還會發送紀念哨子，「這不是告別，是四哥最後的安可」。

小俊提到，這段時間，其實直到現在，還是覺得這一切很不真實。每天醒來，都覺得這一切好像是假的，好像只要轉過頭，曹西平還是在那裡，唸著他要記得吃飯、衣服多穿點、有沒有睡飽或是正在廚房裡忙著切他最拿手的涼拌小黃瓜。

小俊坦言，他的內心其實經歷了很多的糾結與掙扎。熟悉曹西平的人都知道，他是一個很怕麻煩別人的人，他曾經說過，人走了就走了，安安靜靜的就好。所以小俊一度也不確定，現在決定要辦這場追思會，到底是不是他喜歡的？

但是，他想起了四哥曾經說過的一句話。曹西平說：「人生無法決定長短，但可以決定精彩的厚度；無論如何，都要璀璨到最後一刻。」。

曹西平一生熱愛舞臺，熱愛表演，更熱愛那些支持他一輩子的粉絲們——也就是他口中的「衣食父母」，「所以，我們最終決定，這一次不辦傳統的喪禮，而是要為四哥辦一場屬於他的『最後演唱會』。這場活動不限於任何人，只要是你曾經覺得四哥陪伴過你、帶給你歡笑，或者在他的直播中得到過安慰的朋友，我們都歡迎你來。請大家不要穿得太嚴肅，四哥喜歡熱鬧、喜歡漂亮，歡迎大家打扮得漂漂亮亮地來參加，就像是來看他的演唱會一樣。」

小俊也提到，當天特別準備了一個小禮物「哨子」給大家。「我們希望用這最後的喧譁與燦爛，送四哥開開心心地回到天上的家，去和曹爸爸、曹媽媽團聚。」也說自己會帶著曹西平留下來的愛與精神，繼續守護著「Jeremy穿洞日常」，把這份真心相伴延續下去。

