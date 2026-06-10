最後的體貼！遺孀被關心反憂傅子純工作失約 廠商淚崩：還擔心我

【緯來新聞網】46歲傅子純因急性血癌引起突發症狀病逝第3天，今（10日）將是靈堂將開放給親友悼念，而他過往為人的好，圈內圈外都曾被他照顧到。某床墊廠商日前發文透露，傅妻明明承受巨大悲痛，卻同樣善解人意，本是他訊息對方關心，未料反被問：「會不會造成廠商困擾？」讓他心臟爆擊感到心酸「我真的要哭了」。

傅子純敬業形象，讓廠商也大讚。（圖／翻攝 hueilee0519 Threads)

傅子純的驟逝留下結縭8年的老婆Corrinna，即使備受打擊仍接續老公的敬業精神，有和兩夫妻合作的業配廠商透露，在得知噩耗後主動傳訊息關心慰問，沒想到Corrinna忍住悲傷之餘，第一時間竟是掛念沒處理完的業配，詢問：「會不會造成廠商困擾？」



對方原本想說幾句安慰的話給予家屬溫暖，沒想到得到的是這樣的反饋，發文表示：「我真的要哭了！夫妻倆真是好人，上星期還在聯絡，怎麼就.....我是關心妳，妳卻還擔心要怎樣還我業配。」

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