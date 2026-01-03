最後自由時刻！馬杜洛接見中國特使道「新年快樂」數小時後就被美軍抓走

國際中心／綜合報導

委內瑞拉總統馬杜洛（右）會見中國特使邱小琪（左），不料數小時後就被抓。（圖／翻攝自臉書）

美國總統川普於當地時間3日凌晨突襲委內瑞拉，成功生擒總統馬杜洛。然而就在美軍攻堅前數小時，馬杜洛才剛於首都卡拉卡斯接見中國拉美事務特使邱小琪與駐委大使藍虎。雙方相談甚歡，馬杜洛甚至熱議農曆春節話題，自稱「屬虎」。這組會晤照片隨後曝光，被網友戲稱為其「最後的自由時刻」，引發國際熱議。

根據綜合外媒報導，委內瑞拉局勢在當地時間3日凌晨發生劇變，美軍針對委國多處軍事要塞發動突襲，美國總統川普隨後於美東時間凌晨4時許宣布，已成功抓獲委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）並將其押解出境。然而，就在這場震驚全球的攻堅行動展開前夕，馬杜洛仍沉浸在外交活動的熱絡氛圍中，絲毫未察覺大難臨頭。

據了解，就在美軍發動攻擊前的2日晚間，馬杜洛在首都卡拉卡斯（Caracas）的總統府熱情接見了甫抵達的中國代表團，成員包括中國政府拉美事務特別代表邱小琪，以及中國駐委內瑞拉大使藍虎等人。

委內瑞拉總統馬杜洛（右）2日在總統府會見中國特使邱小琪（左）率領的代表團。（圖／翻攝自臉書）

會晤過程中氣氛相當輕鬆愉快，馬杜洛不僅開心與邱小琪寒暄，祝賀新年快樂，更主動聊起中國文化話題。他興致勃勃詢問：「今年農曆春節是馬年，對吧？」隨後更自豪地表示自己是「屬虎」的。在交談中，馬杜洛也不忘大力讚揚委內瑞拉與中國之間堅定的友好關係，並期待雙方未來的深度合作。

然而，這場充滿歡笑的外交會晤結束後僅數小時，美軍的直升機與特種部隊便劃破了卡拉卡斯的夜空。隨著馬杜洛被捕的消息傳出，社群平台上隨即瘋傳他與中國代表團握手、談笑的照片。許多網友紛紛轉發並留言調侃，這張照片紀錄了馬杜洛人生中「最後的自由時刻」，更有評論諷刺道：「屬虎的總統，終究敵不過屬鷹的美軍獵殺。」

這場戲劇性的轉折，讓馬杜洛在鏡頭前的自信笑容，成為了政權瞬間瓦解前最諷刺的註腳，也讓這場「生肖閒聊」成為他總統生涯最後的公開談話之一。

