最後衝刺！民進黨今晚進行嘉義縣民調 台南「妃憲大戰」週三壓軸登場

民進黨高雄市長初選結果揭曉後，緊接著今（13）晚輪到嘉義縣長初選民調登場，立委蔡易餘對決議員黃榮利；競爭也很激烈的台南市長初選則是壓軸，2位立委陳亭妃、林俊憲對戰，將在明天進行民調，結果會在後天中午前揭曉。

立委蔡易餘對決議員黃榮利，到底由誰代表民進黨參選2026嘉義縣長，今日晚上初選民調登場。嘉義縣長初選電話民調在13號晚上6點到10點半進行，結果最快14號上午公布。

廝殺激烈的台南市長初選「妃憲大戰」則是在14號壓軸登場，結果最快15號上午公布，立委陳亭妃親自向選民叮嚀14號晚上記得接電話，還在臉書貼出立委王世堅的助選影片拉抬聲量，請來大咖助陣做最後衝刺。

另一邊立委林俊憲大車隊掃街拜票也沒有停歇，除了拜票大陣仗，13號傍晚還請到剛從高雄市長初選勝出的賴瑞隆一起掃街，民進黨2026南部縣市初選激烈結果，將陸續塵埃落定，各就各位。

