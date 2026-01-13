最後衝刺！民進黨嘉義縣初選民調今晚登場 蔡易餘、黃榮利盼鄉親支持

記者楊士誼／台北報導

民進黨嘉義縣長黨內初選電話民調今（13）日登場，依據民進黨初選辦法，將在今晚6時至10時30分由三家民調公司進行室內電話民調。參選縣長的立委蔡易餘表示，一早便前往各鄉鎮掃街拜票，他與嘉義隊在民調前已做好萬全準備，但最終結果仍需仰賴嘉義縣鄉親的支持與肯定。同樣參選的議員黃榮利則透過自錄影片呼籲民眾支持他，一起共同守護嘉義縣的未來。

蔡易餘指出，一早便展開最後衝刺行程，上午7時前往民雄頭橋工業區站路口向通勤族拜票，隨後站上戰車，前往太保、民雄等鄉鎮掃街拜票，傍晚將持續回到民雄站路口，向鄉親爭取支持。蔡易餘表示，他與嘉義隊在民調前已做好萬全準備，但最終結果仍需仰賴嘉義縣鄉親的支持與肯定。

蔡易餘也呼籲，今晚6時至10時30分期間請留意來電，因為有三間民調公司，可能會接到二通、甚至三通，請大家顧電話到10點半民調時間結束，接到電話清楚表達唯一支持蔡易餘。談及未來縣政規劃，蔡易餘指出，未來將延續縣長翁章梁所奠定的基礎，打造「嘉義黃金10年」。他提出四大施政方向，包括「以農業為根本、以工業為力頭、以科技為引擎、以觀光為Plus加分」，推動嘉義從傳統農業縣，全面升級為農工科技大縣。

黃榮利也在臉書透過自錄影片指出，今天晚上6時至10時30分若接獲民調電話，務必「唯一支持黃榮利」，一起共同守護嘉義縣的未來。

而根據民進黨的民調辦法，今晚6時至10時30分由三家民調公司同步執行室內電話民調，隔天上午10時將公布是否達到有效樣本數與下一個執行縣市；若達成有效樣本，10時30分會邀請參選人或代表開封民調數字。

