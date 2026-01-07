南部中心／謝耀德、劉尹淳 高雄市報導

民進黨高雄市長初選民調進入最後衝刺階段，立委賴瑞隆從早到晚，持續車掃行程，7號晚間，黨內同志包括台北市議員許淑華、林亮君，都特別南下力挺，在關鍵時刻，陪同賴瑞隆以車掃的方式，深入夜市、大街小巷，沿途獲得支持者熱情回應。





最後衝刺！賴瑞隆車掃深入街巷 許淑華、林亮君南下力挺

民進黨高雄市長初選民調，進入衝刺階段，立委賴瑞隆把握最後黃金週，持續車掃行程。（圖／民視新聞）

立委賴瑞隆，站上宣傳車，前進高雄苓雅區的興中夜市，沿途遇到攤商拍手熱情回應，還有支持者主動握手，給予加油打氣。

初選最後時刻，賴瑞隆持續勤跑基層，展現努力守護高雄的決心，力拼成為延續高雄光榮的最佳人選。（圖／民視新聞）民進黨高雄市長初選民調，進入衝刺階段，賴瑞隆把握最後黃金週，持續車掃行程，同黨籍議員，包括台北市議員許淑華、林亮君，也特地南下力挺，在關鍵時刻，陪同爭取更多選民支持。民進黨立委賴瑞隆表示，兩位我的好朋友，也特別從台北趕下來陪我車隊掃街，去年的五月到現在為止，民調維持一個很好的狀況，我們希望最後的衝刺能夠守住一個好成績，同時間也延續過去十年市府的經驗，十年立法院的一個經驗，能夠延續高雄的光榮。

車掃路線穿梭大街小巷，沿途還有熱情的里長，帶著大批里民，揮舞旗幟歡迎，陪同車掃的議員們，也呼籲初選民調期間，民眾務必在家守住電話，用實際行動相挺賴瑞隆。台北市議員許淑華表示，就剩下最後這麼一點點的時間，拉他一把很重要，所以接到一通電話而且要唯一支持喔，一定要講賴瑞隆三個字。台北市議員林亮君表示，下個禮拜在家裡幫賴瑞隆委員接電話，讓他成為我們的高雄市長，繼續延續高雄的光榮。初選最後時刻，賴瑞隆持續勤跑基層，展現努力守護高雄的決心，力拼成為延續高雄光榮的最佳人選。

