最後訊息提「黑影」後失蹤！美妝網紅失蹤一週 遭前男友勒殺藏屍森林落網坦承犯行

奧地利31歲美妝網紅史蒂芬妮皮珀（Stefanie Pieper）近日傳出遇害消息，她日前突然失蹤，未依約現身拍攝現場，引發親友與合作夥伴高度憂心並報警協尋，警方歷經多日追查，最終在鄰國斯洛維尼亞一處偏遠森林尋獲其遺體，確認遭人殺害。經調查後，前男友彼得（Peter M.）坦承犯案，承認將她勒斃後棄置於森林中。

根據《每日郵報》引述奧地利媒體《皇冠報》報導指出，史蒂芬妮皮珀於23日外出參加活動，最後一次出現在眾人面前，但隔日卻未依原定行程現身拍攝現場，合作攝影師察覺異狀後趕赴她的住處查看狀況，意外遇見與她情感糾葛多次的前男友彼得。

當時彼得允許攝影師進入屋內，但對方直覺現場情況不對勁，隨即向警方報案。警方到場後，在住所附近一處灌木叢內發現史蒂芬妮皮珀的手機，且手機處於關機狀態，同時也發現她飼養的寵物犬獨自留在屋內，生活跡象顯示屋內久未有人活動。另有鄰居向警方表示，史蒂芬妮皮珀失蹤當天上午，住宅曾傳出異常巨大聲響。

警方進一步調查後發現，史蒂芬妮皮珀生前曾透過WhatsApp向友人傳訊，提及「樓梯間出現可疑男子」並表示自己感到不安，訊息中還形容曾看見不明黑影，而該則訊息也被視為她生前留下的最後通聯紀錄。

在案情急轉直下之際，彼得於斯洛維尼亞落網。警方指出，他在遭逮捕前曾在一處賭場停車場縱火焚燒自己所駕駛的車輛，行徑引發當地警方注意，隨即將他拘捕。經調閱出入境紀錄後發現，彼得在案發前後曾多次往返奧地利與斯洛維尼亞之間，行跡可疑。

在接受偵訊時，彼得坦承自己親手勒斃史蒂芬妮皮珀，並帶領警方前往棄屍地點。警方隨後於斯洛維尼亞一處偏僻森林內尋獲其遺體，案件也因此正式宣告偵破。

目前奧地利已向斯洛維尼亞提出引渡請求，彼得已被移送返國接受司法調查。此外，隨著專案小組持續追查相關人員與行蹤，彼得的父親與兄弟亦被拘捕，是否涉及協助犯案或湮滅證據，仍待進一步釐清。

史蒂芬妮皮珀生前不僅經營美妝社群平台，也從事歌唱相關工作，累積不少粉絲。她突如其來的死訊震驚奧地利社群媒體圈，網友與追隨者紛紛湧入社群平台留言哀悼，不少人感嘆其人生戛然而止，並期盼司法能早日還原真相，讓逝者得以安息。

警方在斯洛維尼亞偏遠森林中尋獲史蒂芬妮皮珀的遺體，遺體被藏於行李箱內，地點隱密難尋。（圖／翻攝自x，@nypost ）

