最後身影曝光！基隆勇消捨面罩殉職 他揭雜物困死了英雄

基隆市樂利三街「台北生活家」社區於昨（21）日深夜發生嚴重火警，仁愛消防分隊41歲小隊長詹能傑為了搜救受困住戶，將自己的面罩供民眾使用，最終不幸命喪火海。如今他的最後身影也曝光，網紅「消防神主牌」也發文追悼，他也提醒大家，有空就清一下家中走道上的雜物，「別讓這條回家的路，變成英雄的墳墓」。

基隆消防英雄捨身殉職

昨日晚間22時許，消防局在接獲通報後，隨即由詹能傑率隊展開搜救。不過，由於屋內格局狹長，加上走道上堆滿資源回收的雜物，讓搜救情況難上加難，詹能傑為了解救受困的羅姓女住戶，仍3進火場救人，如今他的最後身影也曝光了。

詹能傑在第2次進入火場更換氣瓶時，仍提醒隊友「屋內雜物多，衣服堆得像山一樣，碰觸就會像『山崩』，大家千萬要小心！」隨後，詹能傑換上新氣瓶，第3次衝入火場救人，他也成功找到被雜物困住的受困女子，並脫下自己的面罩讓她呼吸，不過，他自己卻因被濃煙嗆昏，命喪火海。最終，詹能傑於今（22）日清晨不幸殉職，余姓女子被救出後，送醫治療後仍宣告不治。

他點出「致命關鍵」

消防神主牌在Threads發文表示「今早基隆的雨很冷，但淚是燙的」。他感慨詹能傑在伸手不見五指的濃煙裡，為了搶救受困女子，他把最後一口生機，讓給了素昧平生的她。偉大精神令人敬佩，他也永遠命喪在火海中。

消防神主牌也指出這起事件的致命關鍵點，就是屋內堆積如山的雜物。（圖／東森新聞）

消防神主牌也指出這起事件的致命關鍵點，就是屋內「堆積如山的雜物」。除了屋內格局狹小外，還有那些平時捨不得丟的紙箱、舊衣物，在黑暗中成了無法跨越的高牆。他也提醒大家，要定期清空那些「以後會用到」的垃圾，也不要讓這條回家的路，變成英雄的墳墓。

