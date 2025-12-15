最後身影曝光！基隆婦外出買菜被撞亡 丈夫等不到人求助崩潰

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

社會中心／陳韋劭報導

林姓婦人走出蔬果行不久即被楊姓男子開車撞死。（圖／翻攝畫面）

基隆市仁一路今天（15日）發生一起死亡車禍，楊姓男子（55歲）疑毒駕失控肇事撞上路上行人和車輛，造成3人受傷送醫，其中一名林姓婦人（60歲）傷勢嚴重，經急救仍不治。據了解，林姓婦人當時外出到蔬果行買菜，丈夫遲遲等不到她回家報案求助，經警方查證後，才得知妻子已遭遇橫禍身亡。

警方指出，15日上午11時許，楊姓男子開車行經基隆仁一路時，車輛突然偏離車道，暴衝撞上路邊民眾及8輛機車後才停下，警消人員將現場3名傷者送醫，其中一名林姓婦人送醫前已無呼吸心跳，經急救仍不治，員警事後在楊男車上查獲電子煙彈，疑似含有二級毒品依托咪酯。

楊姓男子疑毒駕肇事。（圖／翻攝畫面）

楊男開車肇事蔬果行遭波及。（圖／翻攝畫面）

據了解，死者林姓婦人當時外出至蔬果行買菜，因遲遲未回家，丈夫打電話給她又聯絡不上人，因此向警方報案求助，經員警查證告知，他才得知妻子出車禍不幸身亡，當場崩潰痛哭。

警方表示，楊姓男子是否涉嫌毒駕仍待調查釐清，全案正依過失致死等罪偵辦中。

