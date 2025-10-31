最後身影曝！「護理系女神」猝逝 大馬醫院報告出爐

「護理系女神」謝侑芯。（圖／翻攝自IG＠irisirisss900）





以甜美外貌與火辣身材走紅、被粉絲暱稱為「護理系女神」的網紅謝侑芯，驚傳在馬來西亞工作期間猝逝，享年31歲。消息傳回台灣後，令眾多粉絲與好友難以置信，而她的最後身影也曝光。

謝侑芯早年曾任職護理師，憑藉亮眼外型與親民形象，在社群平台上累積超過數十萬名粉絲。她經常分享保養、健身及生活趣事，以幽默風格拍攝短影音，人氣居高不下。

根據《NOWNEWS今日新聞》報導，謝侑芯的經紀人Chris表示，馬來西亞醫院的初步報告指出，死因為心臟病發。不過家屬對此存疑，強調她平時熱愛運動、身體狀況良好，對於「心臟病發」的說法難以接受，仍在考慮是否進一步追查死因。

令人鼻酸的是，謝侑芯在離世前一週仍活躍於社群平台。她上傳一支輕鬆搞笑的短影音，影片中穿著白色緊身衣與粉色短裙，飾演熱心幫助宿醉男子的路人。另一篇與好友聚會的貼文中，她身穿黃色抹胸上衣與短褲，對鏡頭展現自信Pose，露出燦爛笑容，如今卻驟然離世，讓粉絲相當錯愕。

消息曝光後，許多網友湧入留言哀悼，感嘆「到底有沒有人可以告訴我是發生什麼事，怎麼會這樣」、「很突然的意外」、「真的很不敢相信R.I.P」、「一路好走」、「安息」、「難以置信活跳跳的妳今天竟然！」、「你是最美麗的天使 R.I.P」。



