最後身影曝！37歲蕭姓男騎士遇襲倒地送醫不治

台北市 / 綜合報導

北市隨機攻擊案造成4死11傷，其中一名37歲蕭姓男騎士，當時騎車經過中山站，卻被兇嫌持利器攻擊頸部，儘管他嘗試騎車逃離，但由於傷勢過重，在轉角處倒地，失去生命跡象，送醫搶救還是宣告不治。

揹著後背包的機車騎士，停在路邊身體有些搖搖晃晃，路人紛紛上前關心，下一秒騎士就不支倒地，沒想到這就是他留下的最後身影，蕭姓死者家屬說：「他殺了我弟弟，我不會原諒他的。」深夜做完筆錄離開警局時，死者家屬難掩憤怒情緒，強調不會原諒兇手。

因為37歲的蕭姓男子，當時只是騎機車經過捷運中山站，停等紅燈時，被突然衝出來的兇嫌張文持利器攻擊，導致蕭姓男子，頸部當場血流如注，可以看到警方當時要把蕭姓男子的摩托車運離事發現場。

摩托車不少地方都布滿血跡，可以想像他的傷勢有多嚴重，雖然當時蕭姓男子嘗試騎車逃離現場，但由於傷勢嚴重，他在轉角處不支倒地後失去呼吸心跳，緊急送醫搶救還是宣告不治。

隔天一早檢察官抵達醫院要對遺體進行相驗，家屬也低調現身，對於案情不願多談，但哀戚神色溢於言表。

