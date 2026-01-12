最後車輪戰！ 民進黨高雄市長初選四戰將 拚出線

高雄市 / 綜合報導

民進黨高雄市長初選民調，將在今晚登場！參與初選的四大戰將，把握最後關頭展開掃街車輪戰，許智傑大打「溫情牌」，由妻子周桂香化身最強助選員；邱議瑩則是與立委黃捷、吳沛憶「女力合體」進行車掃；賴瑞隆在市議員陪同下回防旗津和前鎮區顧本命盤；而林岱樺在週末假日，回到政治路起步的鳳山區固樁，四位立委各自展開車輪戰拚出線。

立委(民)許智傑VS.妻子周桂香說：「唯一支持許智傑。」民進黨初選電話民調前最後車輪戰，許智傑妻子周桂香化身溫情助選員，兩人競選車上一人一邊，全力催票，立委(民)許智傑說：「(具有)基層實力，最沒有爭議，最沒有派系包袱的人，來當我們高雄市的市長，才能當真正的全民的市長。」立委(民)邱議瑩掃街車隊說：「(在這邊要跟大家拜託，今天)，(今晚6點到10點)，謝謝。」

廣告 廣告

邱議瑩這邊則是合體女力立委，黃捷、吳沛憶，最後一天車掃搶攻，高雄鳳山、三民兩大行政區，拚戰到最後一刻，立委(民)邱議瑩說：「其實心情倒是還滿輕鬆的，我想我們的努力，大家都能看得見，也希望能呈現在今天(12日)晚上的電話民調上面。」立委(民)賴瑞隆說：「晚上接電話喔，賴瑞隆拜託。」

力拚出線的還有立委賴瑞隆，在市議員陪同下回防自己選區前鎮、旗津區，做最後衝刺，沿途支持者放鞭炮夾道歡迎，立委(民)賴瑞隆說：「十年的市府經驗，十年的立委經驗，也為高雄爭取了6千億的建設經費，也得到公督盟19次的優秀立委，拜託大家，當選馬上可以上工。」立委(民)林岱樺(01.11)說：「岱樺選市長，市長選岱樺。」

雙手揮個不停，林岱樺週末假日也沒停歇，同樣回防本命區鳳山固樁，一頭超俐落短髮亮相，展現自己拚勝利的絕對氣勢，立委(民)林岱樺(01.11)說：「為了高雄，岱樺要更強，要讓更強的高雄，就由岱樺，我們高雄的女兒來承擔。」

民進黨黨內初選，大會倒數計時，四大戰將全面啟動最後動員，這場長跑賽，誰能衝出終點線，很快就能見真章。

原始連結







更多華視新聞報導

綠高雄初選倒數！ 賴瑞隆.邱議瑩.許智傑.林岱樺最後衝刺

綠高雄市長初選倒數！賴瑞隆.邱議瑩互踩地盤爭支持

邱議瑩邀大咖助陣 賴瑞隆主推安養 許智傑力拚外交

