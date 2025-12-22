最後通牒！陸要求收回台灣有事論 日防相小泉回應超直白

日本防衛大臣小泉進次郎回應陸方發言。

日本首相高市早苗日前針對「台灣有事」發表看法，稱台灣若遭受侵略，恐牽動日本生存安全，自衛隊未必能置身事外，相關言論引發北京強烈反彈。大陸透過外交與政治管道施壓，要求日方撤回說法，日本防衛大臣小泉進次郎近日在公開記者會上明確表示，「根本沒有撤回的必要」。

中國大陸本月中再度對日方發出警告，點名要求撤回高市的涉台言論，並以「後果自負」作為警示。在隨後的公開記者會上，《東京新聞》提問時指出，陸方將此番言論視為中日緊張升溫的關鍵，並詢問是否意味著日方在撤回發言上面臨困難。對此日本防衛大臣小泉進次郎回應直白，表示與其說是困難，「不如說根本沒有撤回的必要」，並強調這是他個人的看法。

相關發言畫面曝光後迅速在社群平台流傳，引發大量討論。不少網友讚賞日方回應簡短卻立場鮮明，認為態度強硬、不卑不亢；也有人諷刺陸方多次祭出「最後警告」卻雷聲大雨點小，質疑所謂的後果究竟為何。不過整體事件，也再度凸顯台灣議題在中日關係中的高度敏感性。另外台灣民意基金會也公布相關民調，指稱台灣有高達57.6%民眾欣賞高市早苗，僅有15.8%不欣賞。