「最後通牒」! 10億英鎊直升機合約一再拖 廠商怒：再不下單恐撤出英國

義大利國防與航太企業萊昂納多（Leonardo）首席執行官辛戈拉尼（Roberto Cingolani）警告，若英國國防部持續延宕價值約 10 億英鎊的新型中型直升機（NMH）採購計畫，公司將不得不重新評估其在英國的整體布局，甚至不排除退出英國市場的可能性。 圖:翻攝自看航空

[Newtalk新聞] 根據英國《每日電訊報》近日報導，義大利國防與航太企業萊昂納多（Leonardo）首席執行官辛戈拉尼（Roberto Cingolani）警告，若英國國防部持續延宕價值約 10 億英鎊的新型中型直升機（NMH）採購計畫，公司將不得不重新評估其在英國的整體布局，甚至不排除退出英國市場的可能性。此一表態，被視為對英國防務決策層迄今最為明確的警訊。

焦點直指位於英格蘭薩默塞特郡的約維爾（Yeovil）工廠。這座工廠不僅是萊昂納多在英國直升機業務的核心，更承載著英國直升機工業超過七十年的歷史記憶。若最終停擺，影響恐遠超單一生產基地。

廣告 廣告

約維爾工廠前身為韋斯特蘭飛機公司（Westland Aircraft），早在 1948 年便開始生產授權製造的西科斯基 S-51 直升機，並以「蜻蜓」之名交付英軍。此後數十年間，該廠逐步成為英國直升機設計、製造與系統整合能力的核心。

WS-51「蜻蜓」直升機。 圖:翻攝自看航空

從「旋風」「威塞克斯」「海王」等與西科斯基合作的機型，到本土研發的「山貓」「黃蜂」「偵察兵」，乃至與法國合作組裝的「美洲獅」與「小羚羊」，約維爾始終是英國直升機產業的中樞。即便在企業重組後，韋斯特蘭先後併入阿古斯塔、芬梅卡尼卡，最終更名為萊昂納多，約維爾在功能上仍是英國唯一具備直升機全流程製造能力的基地。

目前英軍現役的 AW101「灰背隼」、AW159「野貓」以及英國特有的 WAH-64D「阿帕契」直升機，皆在此完成組裝或深度改裝。然而，自「野貓」計畫後，約維爾已超過十年未再獲得英國軍方新的直升機新造合約。

「海王」直升機。 圖:翻攝自看航空

「偵察兵」直升機。 圖:翻攝自看航空

「山貓」直升機。 圖:翻攝自看航空

NMH 計畫被視為填補這段空窗期的關鍵訂單，旨在取代已退役的英國皇家空軍「美洲豹」HC2 運輸直升機。隨著空中巴士與洛克希德．馬丁相繼退出競標，萊昂納多提出的 AW149 成為唯一仍在競爭中的方案。

儘管如此，英國國防部至今仍未正式拍板。萊昂納多已於 2025 年 4 月提交最終報價，但決策時程一再延後。分析指出，英國財政部對支出審慎、英軍「阿賈克斯」裝甲車計畫嚴重超支，以及《國防投資計畫》延至 2026 年公布，均對 NMH 決策形成實質掣肘。

拖延已轉化為產業風險。約維爾工廠直接僱用約 3,000 至 3,300 人，並透過供應鏈間接支撐約 9,000 個就業機會。放眼全英國，萊昂納多在 9 個基地共支持超過 3.1 萬個職位，每年為英國經濟貢獻約 25 億英鎊，且多集中於雷達、通訊、電子與直升機等關鍵國防技術領域。

AW159「野貓」直升機。 圖:翻攝自看航空

「美洲豹」HC2運輸直升機。 圖:翻攝自看航空

在致英國國防大臣的信函中，辛戈拉尼將 NMH 計畫形容為萊昂納多英國布局的「基石」，並直言若繼續延宕，公司將被迫重新評估投資與存在方式。儘管全面撤出英國被普遍認為不切實際，原因包括高昂的技術轉移成本，以及萊昂納多深度參與「颱風」「狂風」與「暴風雨（Tempest）」等多項歐洲核心軍工計畫，但即便是部分基地收縮或投資轉移，也可能對英國防務工業造成長期衝擊。

觀察人士指出，約維爾的處境反映英國防務產業更深層的結構性問題。自20世紀後期去工業化以來，英國製造業就業佔比大幅下滑，國防工業亦未能倖免。裝備更新節奏不穩、本土製造能力斷層，以及對外資依賴程度提高，已成為長期隱憂。

《2025年國防工業戰略》不再強調「英國所有」，而轉向「英國本地運營」，使產業是否仍真正「留在英國」成為現實問題。在此背景下，NMH 計畫久拖不決，不僅關乎單一企業命運，更牽動英國是否仍能維持完整直升機製造能力的關鍵抉擇。

從約維爾工廠的歷史積澱，到 NMH 計畫的關鍵節點，萊昂納多發出的警告，被視為多年累積矛盾的集中爆發，也成為英國防務產業未來走向的重要試金石。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

(影) 俄國核攻擊? 榛果樹開轟 烏西出現粉紅色天空 美軍「這些機」緊急出動了....

馬克宏痛罵美背棄盟友「新帝國主義」! 川普 : 我不需國際法 只要「這個」….