最後陳述不公開！柯文哲怨做半套乾脆戴面具 法官：戴口罩自備馬賽克可

記者楊佩琪／台北報導

台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲京華城案、政治獻金及公益侵占案，11日開庭進行證據提示部分。不過在正式開始進入提示前，審判長說明接下來開庭的規則，包括柯文哲及律師團聲請「法庭直播」部分。聽到審判長表示最後陳述將不納入「公開播送」錄影的範圍，柯文哲忍不住插話抱怨「怎麼做半套？」「以後戴面具來開庭好了」。

日前柯文哲及律師團聲請接下來的言詞辯論階段能「法庭直播」，不過北院裁定僅准將法庭錄影於宣判後5天內上傳網路「公開播送」。對此，包括柯文哲，威京集團主席沈慶京都提起抗告，認為應該要直播。會計師端木正也提起抗告，要求不公開他的影像或加以遮蔽。

此次開庭，一開始審判長便針對公開播送法庭錄影部分說明相關規則，提到公開播送錄影的範圍，將不包含量刑辯論、沒收辯論與最後陳述部分，引發柯文哲不滿，插畫抱怨「要做就做，哪有做半套的？」

柯文哲表示，他知道法庭直播很少見，會有很多問題要解決，有人如果不想被拍到的話「以後就戴面具出庭好了」。律師團認為，最後陳述部分也是言詞辯論的範圍，應該都要納入。

審判長則解釋，法院組織法中有關錄音、錄影的規定，本來就限制在言詞辯論，被告如果有話想在最後陳述時說，可以在辯論時就說完。至於「戴面具出庭」，審判長表示戴口罩「自備馬賽克」可以，戴面具就會破壞法庭莊嚴的要求。而是否要改為法庭直播，將由高等法院裁定，其他被告若認為有需要變音、變像處理，需要言詞辯論結束前提出聲請。

