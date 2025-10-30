最後一堂課的約定！學員策展 完成紀實攝影師邱勤庭「未竟旅程」

「未竟之約」紀實影像展11月1日於台南社大街區教室埕南25登場。（台南社大提供／曹婷婷台南傳真）

11月1日，一場名為「未竟之約」的紀實影像展將於台南社大街區教室埕南25登場！曾獲金鼎獎的台南資深紀實攝影師邱勤庭，長年關注台南庶民文化與歷史街區，2018年起於台南社大開設「台南紀實攝影」課程，最後一堂課承諾帶學員「從信義街開始，拍遍台南老街」，這個約定最終未能實現，學員謹以展覽完成師生未竟旅程！

台南社大表示，這場展覽以影像記錄疫情前後台南歷史街區風貌與變遷，不僅展現時間流動下的城市樣貌，更是學員為了實現與恩師之間的約定，舉辦的一場追念之展；展覽除緬懷邱勤庭的影像紀錄，也展出學員在社大課程拍攝的歷史場域變遷。

資深紀實攝影師邱勤庭長年關注台南庶民文化與歷史街區，台南社大的學生在他辭世後，完成一場「未竟之約」。（台南社大提供／曹婷婷台南傳真）

台南社大提到，邱勤庭自2018年起開設「台南紀實攝影」課程，著重以鏡頭真實記錄城市的文化肌理與人文氣息。在他的帶領下，學員走入街頭巷尾，以鏡頭捕捉庶民生活。為記錄最真實的影像，曾凌晨搭船出海，拍攝台南流域風光；也曾走入做粿人家，拍下傳統美食文化溫度。

直到2023年初，邱勤庭因身體因素離開課程，但他對紀實精神的熱忱，深深影響著學員。台南社大資傳經理人陳志軒回憶，邱老師總熱情談論「攝影與文化的關係」，疫情期間，邱老師走入信義街，紀錄被疫情改變的生活景象：為了生計苦撐的餐廳、戴口罩端咖啡的服務人員、在巷口保持距離閒聊的街坊鄰居。

儘管身體欠安，邱老師始終堅信「身為攝影師，就有記錄台南故事的使命。」他甚至帶領學員分組，以「歷史街區下的非日常」為主題進行拍攝與策展，讓紀實精神持續延伸。

邱勤庭曾在課程說過，「台南是一座富有底蘊的城市。當疫情這場無聲的突襲降臨，原本喧鬧的街道變得異常寧靜。但在那份寧靜中，我仍看見人們努力生活的樣貌，那是一股支撐台南的無形力量。」

信義街「筑馨居」老闆周榮棠與「屎溝墘客廳」民宿主理人蔡宗昇回憶，邱老師好像永遠不會累，每天一早拿著相機出現在信義街，「這條只有200多公尺的街，他卻能拍出一張又一張令人感動的照片。」

「未竟之約」策展人之一陳美玲學員表示，邱老師不僅是一位攝影教育者，更是一位深切關懷土地的紀實者，他帶領我們走訪台南沿岸，親身感受地貌的變遷、人文的底蘊與農作的價值。另一位策展人薛聖月學員表示，「老師說要帶我們從信義街開始，拍遍台南老街，沒想到，那次成了我們最後一堂課。」

學員們不捨他的離世，整理當年的作品與老師影像，想告訴他「您教我們的東西沒有消失，它一直都在。」

