最後一堂課！管中閔告別台大 37年教學生涯畫下句點

前台灣大學校長管中閔即將退休。（圖／取自管中閔臉書）

前台灣大學校長管中閔即將退休，他發文親自宣布「學術生涯即將結束」。教學37年、培育眾多學術人才的他，本週迎來個人最後一堂「計量理論」課，多名學生與同事到場祝福，場面溫馨。

管中閔11日在臉書貼出自己和學生、教授們的合照，表示自己1989秋天在美國伊利諾大學（University of Illinois）開始第一次教研究所的計量理論課程，返台後則自1994年秋季開始在台灣大學授課，「37年的計量授課終於劃下句點」。

此次最後一堂課結束後，多名過去的學生特地到場與管中閔合影紀念，他曾指導的學生們合送一個紀念牌，上頭寫著「春風化雨計卅餘載，桃李芬芳量遍四方」，是集于右任的字而成（其中嵌入「計量」二字），並預告學術生涯即將結束。

最後，管中閔以「it's time to bow out」為自己的教學生涯作結，透露淡然卻深具情感的退休心境。貼文湧入大量師生留言，祝福管中閔榮退，「老師教的最棒了！您的計量是我聽過最有趣的數學課， 上課從來不會讓我想睡覺，好懷念您炯炯有神、風趣幽默的計量課」、「謝謝Kuan Sir的教導，您永遠是最棒的老師！」、「桃李滿天下，恭喜您管爺」、「還沒修到管校長的計量經濟課就下課了！太可惜」。

