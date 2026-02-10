最後一場市政會議? 李四川:輝達簽約順利.將報告決定

今天（10日）北市府年前最後一場市政會議，是否是副市長李四川的最後一場，李四川今天總算鬆口，表示如果輝達明天簽約順利，就會向大家報告之後的動向，看來要選新北市長的答案已經呼之欲出。

年前最後一場北市府市政會議，又會不會是副市長李四川的最後一場？台北市副市長李四川：「輝達明天如果合約簽訂，我想我會做所有的決定，都會跟各位報告。」畢竟讓輝達海外總部進駐台北，就是李四川的最強政績，得先確定告一段落，才放心前往另一戰場。台北市副市長李四川：「這段期間從所有的民調，我也得知大概，新北市民對我的支持，我非常的感謝，我想輝達如果簽約完了以後，我會告訴我的決定。」

台北市副市長李四川日前出席板橋里長座談會，和侯友宜同框。（圖／民視新聞）

甚至日前李四川還受邀現身新北板橋里長座談會，和新北市長侯友宜同框，看來答案呼之欲出。不過，正當藍營還在猶疑之際，民進黨新北市長參選人蘇巧慧，掃街拜票已經來到21場。攤商vs.新北市長參選人（民）蘇巧慧：「催落去。」邊走邊拜年，蘇巧慧到林口掃街，攤商送上滿滿熱情支持，面對被對手質疑的六大福利政見，蘇巧慧也正面回應。新北市長參選人（民）蘇巧慧：「大家如果有意見的話，其實我覺得，這件事情很簡單，其實就是選做得到的人。」





民進黨新北市長參選人蘇巧慧今到林口掃街。（圖／民視新聞）





另外一頭，民眾黨新北市長參選人黃國昌也加緊腳步，到深藍選區中和景新市場掃街拜年。新北市長參選人（民眾）黃國昌：「不用做這樣的界定，我覺得在新北，各個不同區域當中，都有不同政黨的支持者，面對各個不同政黨的支持者，我們覺得他們都是新北市民。」說要敞開心胸，接納不同政黨，但就看藍營人選底定之後，藍白合這齣戲又該怎麼發展。













