最後一天在立院上班！黃國昌曝「離職規劃」：繼續直播、當律師披上法袍

記者陳思妤／台北報導

民眾黨兩年條款期限將至，今（30）日是民眾黨團總召黃國昌等6名白委最後一天在立法院上班。至於2月1日離職後的規劃，黃國昌說，自己會花相當時間投入新北市長選戰的準備，也會繼續直播，且等他拿到離職證明，應該會去登錄律師，「在有需要的時候披上法袍」。

民眾黨團今天舉行「珍重再見 後會有期！」記者會，媒體詢問，在卸任立委後，黃國昌跟前民眾黨主席柯文哲要如何分工？黃國昌稱，「我卸任以後工作還蠻忙的欸！」跟立法院有關的是，週二、五一起開晨會，週四開共識會，只要他有空應該都會參加。

廣告 廣告

黃國昌說，中央黨部工作現在就一直在進行，黨主席也還沒有卸任，所以黨主席該做的事情他還是會做。他還說，民眾黨有蠻好的習慣是，黨主席在中央黨部沒有辦公室，「這件事很多社會大眾不知道，中央黨部被民進黨派了北檢的鷹犬來搜索後，大家才知道黨主席在中央黨部沒有自己的辦公室」，自己現在也沒有辦公室，2月1日後也沒有辦公室。

黃國昌表示，他還是會去中央黨部，他最喜歡的工作模式就是到會議室，針對不同主題把不同部門請來，有白板、投影機，把事情對清楚，而這樣的模式會延續下去，所以他也跟黨中央講，不用準備他的辦公室。

黃國昌指出，第三，他要投入新北市長選舉，2月1日就會成立競選總部，歡迎新北市民一起來熱鬧。他說，國民黨戰鬥藍發起人趙少康通知說會去，他也竭誠歡迎，這是屬於新北市民對新北接下來的規劃、願景、夢想，共同實現的園地，希望不分黨派朋友都可以來，他會花相當時間投入新北市長選戰的準備。

黃國昌也說，除了這些工作外，「非常多網友關心的事情，我的直播請各位網友放心，還是會持續進行」，週一晚上的直播會繼續進行，「未來只會增加絕對不會減少」。

最後，黃國昌指出，當立委時不能當律師，所以「2月1日等我拿到離職證明，應該還是會去登錄律師的工作，在有需要的時候披上法袍」。

更多三立新聞網報導

新北民調三腳督「極小差距」 他斷言1情況：李四川選情恐崩

來真的？黃國昌宣布成立新北市長「競選總部」 立委卸任隔天就開幕

鄭麗文選邊站好天真？陳柏惟：吃台灣人的碗卻看北京的椅子

柯文哲、黃國昌有新工作 她酸如「慕容復自封皇帝」！一票網點頭

