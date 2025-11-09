最後一天快搶！遊北海道5天不用2萬 五星飯店餐券千元有找

記者蔣季容／台北報導

老爺酒店連3天衝出千萬業績。（圖／記者蔣季容攝影）

2025年ITF台北國際旅展今（3）日邁入第3天，現場一早湧現排隊人潮。台灣觀光協會指出，今日入場人次達12萬3654人，其中晶華、老爺、海霸王，連3天衝出千萬業績；旅行社也不落人後，可樂旅遊前3日業績較去年成長35%，自由行機加酒行程買氣洶湧，東南旅遊前2日業績已較去年成長3成，雄獅旅遊今日業績較去年成長逾2成。而信用卡滿額禮兌換前3日總金額已超過1.2億元，較去年成長2成。

北海道5日遊不到2萬

旅展進入最後倒數，各大旅行社推出兼具文化與自然體驗的多元行程。鳳凰旅遊主打「汶萊五星帝國酒店長鼻猴生態5日」5萬5900元起，第二人省3千；雄獅旅遊「肯亞動物大遷徙11日」24萬2000元起，旅展下單加碼送熱氣球體驗。尊榮國際旅行社帶來「MSC郵輪北歐雙峽灣盛宴13天」18萬9800元起；五福旅遊「阿拉斯加極光８日」11萬6900元起；大榮旅遊「北海道說走就走五日」1萬9888元起；KKday推出日本專屬團「北海道破冰船二日遊」旅展限量8折起。

可樂旅遊前3日業績較去年成長35%。（圖／記者蔣季容攝影）

日韓是賞花熱門目的地，東南旅遊推出「東京賞櫻百選雙溫泉5日」3萬6900元起；永信旅遊「花季優選荷比法10天」旅展現場價8萬9900元起。也不可錯過國內賞花行程，熊麻吉旅行社櫻花季限定「武陵賞櫻花兩天一夜套裝行程」旅展優惠價每人5999元。

五星飯店餐券千元有找！住宿券不到1折

台北士林萬麗酒店「TEALAB茶坊雙人下午茶套餐券」下殺31折，只要999元；宜蘭力麗威斯汀度假酒店「饗樂券(買10送1)」下殺36折，只要999元；天成世貿國際會館「翠園粵式港點券」下殺51折，旅展限定750元；名人堂花園大飯店「兩廳聯合平日餐飲抵用券」下殺64折，只要499元；大倉久和大飯店「歐風館平日自助下午茶單人券」下殺69折，特惠價670元；台北萬豪酒店「GARDEN KITCHEN平日午間自助美饌單人券」下殺7折，旅展價999元；水京棧國際酒店「RIPPLE假日午/晚餐聯合餐券」下殺75折，特惠價999元；台北六福萬怡酒店「靓港點套餐平日午餐券」下殺82折，只要899元。

台北漢來大飯店現場獨家販售｢夢饗島語｣住房優惠，入住當晚島語保證訂位，加贈指定日入住享房型升等至行政豪華客房、精選氣泡酒2瓶，雙人同行每晚1萬1883元起。桃園大溪笠復威斯汀度假酒店展場獨家每日各限量100組的「冬旅慢饗一泊二食住宿券」加贈雙人下午茶券，以及「知味西餐廳平日自助餐晚餐單人券」買一送一；台北君悅酒店於旅展推出旅展快閃限量餐券，現場加碼祭出消費滿額即贈凱菲屋午餐券或下午茶券；花蓮潔西艾美渡假酒店則主打餐券滿額加碼送探索廚房晚餐券。

台北漢來大飯店現場獨家販售｢夢饗島語｣住房優惠，入住當晚島語保證訂位。（圖／記者蔣季容攝影）

海霸王集團城市商旅德立莊/城市商旅/PAPA WHALE 港都周遊平日住宿通用券(5張/套)，不到1折的超值優惠，只要4999元；台北士林萬麗酒店推出尊貴山景客房平假日雙人住宿券，下殺2折，只要5599元；台北遠東香格里拉推出豪華客房雙人平日住宿券，下殺21折，只要5199元；寒軒國際大飯店「標準單人住宿券」下殺25折，只要1900元。

最終日必看亮點

明日展期最後一天，精彩活動壓軸登場！女星連俞涵將於下午現身客家館，日本搞笑藝人「粘土大介」也將於大會舞台介紹五島魅力，更有沖繩琉球表演藝術、熊本城迎賓武將隊等精彩表演，吉祥物大遊行最終場也將於下午2點開始。

