最後一天快搶！遊北海道5天不用2萬 五星飯店餐券千元有找
記者蔣季容／台北報導
2025年ITF台北國際旅展今（3）日邁入第3天，現場一早湧現排隊人潮。台灣觀光協會指出，今日入場人次達12萬3654人，其中晶華、老爺、海霸王，連3天衝出千萬業績；旅行社也不落人後，可樂旅遊前3日業績較去年成長35%，自由行機加酒行程買氣洶湧，東南旅遊前2日業績已較去年成長3成，雄獅旅遊今日業績較去年成長逾2成。而信用卡滿額禮兌換前3日總金額已超過1.2億元，較去年成長2成。
北海道5日遊不到2萬
旅展進入最後倒數，各大旅行社推出兼具文化與自然體驗的多元行程。鳳凰旅遊主打「汶萊五星帝國酒店長鼻猴生態5日」5萬5900元起，第二人省3千；雄獅旅遊「肯亞動物大遷徙11日」24萬2000元起，旅展下單加碼送熱氣球體驗。尊榮國際旅行社帶來「MSC郵輪北歐雙峽灣盛宴13天」18萬9800元起；五福旅遊「阿拉斯加極光８日」11萬6900元起；大榮旅遊「北海道說走就走五日」1萬9888元起；KKday推出日本專屬團「北海道破冰船二日遊」旅展限量8折起。
日韓是賞花熱門目的地，東南旅遊推出「東京賞櫻百選雙溫泉5日」3萬6900元起；永信旅遊「花季優選荷比法10天」旅展現場價8萬9900元起。也不可錯過國內賞花行程，熊麻吉旅行社櫻花季限定「武陵賞櫻花兩天一夜套裝行程」旅展優惠價每人5999元。
五星飯店餐券千元有找！住宿券不到1折
台北士林萬麗酒店「TEALAB茶坊雙人下午茶套餐券」下殺31折，只要999元；宜蘭力麗威斯汀度假酒店「饗樂券(買10送1)」下殺36折，只要999元；天成世貿國際會館「翠園粵式港點券」下殺51折，旅展限定750元；名人堂花園大飯店「兩廳聯合平日餐飲抵用券」下殺64折，只要499元；大倉久和大飯店「歐風館平日自助下午茶單人券」下殺69折，特惠價670元；台北萬豪酒店「GARDEN KITCHEN平日午間自助美饌單人券」下殺7折，旅展價999元；水京棧國際酒店「RIPPLE假日午/晚餐聯合餐券」下殺75折，特惠價999元；台北六福萬怡酒店「靓港點套餐平日午餐券」下殺82折，只要899元。
台北漢來大飯店現場獨家販售｢夢饗島語｣住房優惠，入住當晚島語保證訂位，加贈指定日入住享房型升等至行政豪華客房、精選氣泡酒2瓶，雙人同行每晚1萬1883元起。桃園大溪笠復威斯汀度假酒店展場獨家每日各限量100組的「冬旅慢饗一泊二食住宿券」加贈雙人下午茶券，以及「知味西餐廳平日自助餐晚餐單人券」買一送一；台北君悅酒店於旅展推出旅展快閃限量餐券，現場加碼祭出消費滿額即贈凱菲屋午餐券或下午茶券；花蓮潔西艾美渡假酒店則主打餐券滿額加碼送探索廚房晚餐券。
海霸王集團城市商旅德立莊/城市商旅/PAPA WHALE 港都周遊平日住宿通用券(5張/套)，不到1折的超值優惠，只要4999元；台北士林萬麗酒店推出尊貴山景客房平假日雙人住宿券，下殺2折，只要5599元；台北遠東香格里拉推出豪華客房雙人平日住宿券，下殺21折，只要5199元；寒軒國際大飯店「標準單人住宿券」下殺25折，只要1900元。
最終日必看亮點
明日展期最後一天，精彩活動壓軸登場！女星連俞涵將於下午現身客家館，日本搞笑藝人「粘土大介」也將於大會舞台介紹五島魅力，更有沖繩琉球表演藝術、熊本城迎賓武將隊等精彩表演，吉祥物大遊行最終場也將於下午2點開始。
更多三立新聞網報導
自由行優惠瘋搶！旅行社吐內幕：年輕人買不起房「但一定要出國」
首航又延期！「基隆-石垣島」渡輪11月啟航 港務公司曝原因
2025「台北最強景點」誕生！7個月湧千萬人 狠甩台北101、松菸
最新旅遊補助開跑！「爽領1萬元」全國都能申請 方法一次看
其他人也在看
旅客注意！高鐵新制明天上路 提早1小時以上搭車「先換票才能進站」
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導台灣高鐵提醒旅客，自明（10）日起，若持「對號座」車票提早超過1小時搭乘其他班次，必須先完成換票手續，否則將無法通...FTNN新聞網 ・ 4 小時前
桃園斥資3千萬打造旅遊新亮點「大湖之森步道」11月底開放
大棟山風景特定區於112年9月13日劃設，為提升大棟山風景特定區整體休憩品質，並強化步道串聯與導覽機能，桃園市政府向交通部觀光署爭取「桃園市大棟山風景特定區大湖之森自然步道周邊環境優化工程」，總經費3000萬元，已於今（114）年9月30日如期竣工，預計於11月底開放，為大棟山首條全新步道。桃園電子報 ・ 10 小時前
住宿最貴縣市不在台北！「超紅景點」崩壞現況曝光 她轟賴清德：國旅已進ICU
近年頻有「國旅挺不下去，不如出國」等討論聲，有網友7日在Threads上感嘆，清境變得更醜了，民宿招牌瘋狂破壞景觀，空租、夾娃娃機店、很多很醜的布條，「對不起，是我不好，配不上國旅，誰愛去就去吧」，底下有不少留言「心有戚戚焉」。總統賴清德7日宣布將設立觀光國家隊，並表示「人民有錢有閒了」，要引導到觀光旅遊。對此，立委王鴻薇大酸，在國旅進加護病房後，賴清德這才......風傳媒 ・ 1 天前
自由行優惠瘋搶！旅行社吐內幕：年輕人買不起房「但一定要出國」
2025年ITF台北旅展11月7日至10日於南港展覽館一館舉行，台灣觀光協會指出，今年的旅遊模式更加多元，交通部也極力推廣深度旅遊，從飯店聯合券、自由行機加酒到主題式團體行程，皆呈現多元化趨勢。今（9）日是旅展第三天，在9天春節連假及普發一萬助攻下，買氣比去年同期成長許多；旅行社業者笑說，年輕人買不起房，但一定要出國，因為消費得起。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
獨家／台灣81萬人瘋泰國！最愛這活動 觀光局處長揭「泰客來台最愛它」
台泰觀光交流持續升溫！根據泰國觀光局台北辦事處最新統計，今年截至10月底已有超過81萬名台灣旅客赴泰旅遊，恢復力道強勁。泰國觀光局處長莎莉蔓接受《三立新聞網》採訪時透露，七成台灣旅客偏好自由行、最愛潑水節熱鬧氣氛，而來台觀光的泰國旅客則對珍珠奶茶與甜點文化情有獨鍾，讓雙向旅遊熱度持續攀升。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
ITF旅展假日第一天「百萬刷手」狂現身 周日加碼活動曝 泰國6日免萬元
今年ITF台北國際旅展現場買氣旺盛，各大旅行社與飯店業者業績紛紛報捷，主打寒假、春節與賞櫻檔期的產品成長明顯。從短線東北亞到長程歐洲主題行程，民眾下單踴躍，不僅掀起「報復性出國潮」，更帶動現場百萬級刷手不斷出現。隨著週末檔期人潮湧入，業者預期買氣將再衝一波。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
溫泉旅館客遇襲！「熊害」重創日秋季旅遊 民眾：等熊冬眠才考慮泡湯
日本中部北陸地區的新潟縣湯澤町7日晚間發生一起熊襲事件，一名入住溫泉旅館的男子在停車場遭攻擊，手臂與手背受傷。東北地區近...聯合新聞網 ・ 1 天前
台中新社花海節開幕 5線專車免費接駁、外圍9處停車場
台中市新社花海暨台中國際花毯節8日揭幕，避免民眾開車進入會場造成周邊道路壅塞，自11月8日至11月30日止將進行交通管制，台中市政府交通局並表示，將提供5條免費接駁路線，花海會場外圍規劃9處花海專用停車場，也建置「花海即時交通」網頁提供查詢。自由時報 ・ 11 小時前
看價值非價格！ 短期家庭旅遊夯 家長:墾丁海景不輸沖繩
總統賴清德喊話國旅要加油，被點到的墾丁到底有沒有太貴，墾丁業者跳出來回應，應該注重價值而不是價格，實際在地了解旅客選擇墾丁遊玩，跟日本沖繩比一比，沖繩除了食宿較便宜，但如果加上機票，整體而言交通費還是墾丁較划算，今年10月連假多，墾丁的觀光人數更是比去年同期成長近54％。TVBS新聞網 ・ 1 天前
7成上班族心理健康亮紅燈 快閃「出國療法」正夯
台灣出國的人數大增，很多都是短程旅遊，根據人力銀行調查，有7成2的上班族坦言，工作時曾經因為心情鬱悶、委屈而想哭。為了排解壓力，但又擔心不好請假，許多人會利用週休假日來一趟快閃旅遊，短線的國外城市就成...華視 ・ 1 天前
平溪線停駛至「明年1/30」 台鐵：估影響3萬人次
台鐵平溪線受到日前強降雨影響，出現邊坡滑動、擋土牆位移及路基流失等現象，台鐵也宣布平溪線到明年1月30日前全區間停駛。目前改由公路接駁，在瑞芳到菁桐之間，折返行駛。有民眾直言旅遊計畫因交通受到影響，業...華視 ・ 1 天前
成功小鎮老屋訴說歲月故事 鏢旗魚文化傳承東海岸漁鄉風情
記者鄭錦晴／台東報導 東北季風起，正是旗魚最肥美的季節。台東縣府農業處推出慢旅行活動…中華日報 ・ 1 天前
千萬刷手現身！ITF國際旅展首日 狂買3千張住宿券
全台最大規模的「ITF台北國際旅展」今天（11/7）至11月10日登場，台灣觀光協會表示，首日入場達6.3萬人次，較去年成長8.87％，買氣搶搶滾，其中老爺酒店集團更出現「千萬刷手」，一次買了3000張住宿券。太報 ・ 1 天前
台南香格里拉推萬元旅遊禮包 住宿早餐全包還可分次使用
隨著 ITF 台北國際旅展與 1111 購物節將至，國旅需求增溫。台南遠東香格里拉飯店宣布即日起舉辦「線上旅展」，並加碼推出「旅遊禮包－美饌假期」，整合住宿、早餐與升等券，售價新台幣 1 萬元，且所有優惠券皆可分次使用或與親友共享。鏡報 ・ 4 小時前
彰化「卦山大縱走」登山活動 千人健行大嶺巷步道
（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】「卦山大縱走 彰化兜兜圈」活動正熱烈進行，今（8）日花壇虎山巖寺廣場 […]觀傳媒 ・ 22 小時前
串聯桃園新北登山觀光資源 大湖之森步道11月底開放
（中央社記者吳睿騏桃園9日電）桃園觀旅局今天表示，大棟山風景特定區首條全新步道大湖之森已於9月30日竣工，步道從桃園龜山區至新北樹林區、全長約1.4公里，銜接至環台北天際線，預計11月底開放。中央社 ・ 7 小時前
一晚7元的旅館你敢住嗎？他曝這點比五星飯店還好
國際中心／杜子心報導英國旅遊部落客大衛（David Simpson），近日上傳一段他在巴基斯坦的住宿體驗影片，他住進一晚只要70巴基斯坦盧比（約新台幣7元）的旅館，這間旅館叫做「商隊驛站（Caravanserai）」，位於白沙瓦老城區某棟建築的屋頂，環境沒有冷氣、沒有窗戶也沒有Wi-Fi，晚上還要和陌生人一起睡大通鋪。不過，大衛笑說，這裡的茶水跟老闆親切的笑容，帶給他的溫暖比任何五星級飯店都真實，「我住過無數高級飯店，但這裡的人情味，是其他地方給不了的」。民視 ・ 1 天前
初秋時節正好遊 500人齊聚十八羅漢山 騎遊茂林享受山城之美
記者鄭伯勝／高雄報導 秋意漸濃，天氣轉涼，正是南部最適合騎乘自行車出遊的時節。交通部…中華日報 ・ 3 小時前
ITF旅展》「百萬刷手」現身！旅行社業績年增逾2成 日本、歐洲線買氣旺
2025 ITF台北國際旅展進入周末首日（11月8日），人潮與買氣雙雙衝高，現場熱度創新高。包括雄獅旅遊、可樂旅遊與易飛旅遊3大業者均傳出捷報，整體銷售普遍較去年同期成長2至3成，反映年底出國熱潮與政府普發萬元政策帶動民眾消費意願顯著回升。雄獅旅遊業績年增2成 寒假與春節團搶手雄獅旅遊指出，今年旅展第二日業績比去年同期成長超過2成，其中以寒假與農曆春節出發的......風傳媒 ・ 20 小時前
越南網紅踩線台中 直飛航班帶動觀光熱
記者徐義雄／台中報導 台中市政府觀旅局布局東南亞旅遊市場，越南直飛航班日增，強化台中…中華日報 ・ 2 小時前