最後一天清倉惡法！藍白人數優勢三讀中天條款、黨產條例...林楚茵轟：替救國團、婦聯會打造免死金牌

立法院本會期最後一日，藍白兩黨以人數優勢強行通過被稱為「中天條款」的「衛星廣播電視法」修正案，遭質疑為還在打訴訟的「中天電視」復台，另外更通過「黨產條例」，綠委林楚茵抨擊，這讓400多億不當黨產「敗部復活」，替救國團、婦聯會量身打造免死金牌。

立院今日三讀「衛星廣播電視法」修正案，未來執照遭註銷之衛星廣播電視事業，於行政爭訟程序終結前，仍得依原執照繼續於原頻道行使權利，且效力溯及既往，適用爭訟中案件。該條例被外界質疑為中天電視台解套，民進黨立院總召柯建銘也說，講白了就是「中天條款」，民進黨團無法接受。

另外，立院藍白也三讀《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》修正案，將「曾隸屬於國家」的法人 、團體或機構排除在「附隨組織」的定義之外，且溯及至條例施行日。

綠委林楚茵抨擊，這讓400多億不當黨產「敗部復活」，修法增訂「曾隸屬於國家者，不在此限」，等於替救國團、婦聯會量身打造免死金牌。

林楚茵指出，國民黨在威權時期拿走國家的財物，至今未歸還，就算今天做公益，也不能洗白過去侵吞國家資產的事實、該還的就要還，「藍白強行表決，等同『合法化侵吞』全民財產！」

（圖片來源：三立新聞、國會頻道、林楚茵臉書）

