最後一天還要卡！48：60藍白再封殺軍購特別條例 綠委怒喊：我要審預算

記者楊士誼／台北報導

立法院第四會期最後一天院會，民進黨團所提議程遭48:60封殺，綠委在議場舉牌「要審總預算」。（圖／記者楊士誼攝影）

立法院今（30）日召開本會期最後一次院會，然先前遭阻擋多次的8年1.25兆國防特別條例稍早再次被藍白以48：60票否決，拒絕排入院會議程。表決時民進黨團幹事長鍾佳濱也率在場綠委舉牌，集體高喊「我要審預算！」

根據民進黨團提案議程，本次提案包括針對⾏政院函請審議 「 115年度中央政府總預算案（ 含附屬單位預算及綜計表⼀營業及 非營業部分） 」 ，院會所作決定，提出復議。另外增列事項中也包含「強化防衛韌性及不對稱戰⼒計畫採購特別條例」草案。有關預算已經陸續在院會、程序委員會被阻擋多次。

稍早立院針對各黨提出的議程進行表決，民進黨版最先表決，惟因藍白立委再度聯手阻擋預算審議，該案以48：60票否決。而在表決時，在場綠委也高舉牌子怒喊「我要審預算！」

